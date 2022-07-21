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Биткоин дешевеет на фоне новостей о продаже монет компанией Tesla

монеты, торги Фото: pixabay
После того, как американская компания Tesla сообщила в финотчетности о продаже большей части своих биткоинов, стоимость биткоина снизилась на 2%, передает Zakon.kz.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 11:14 по времени Нур-Султана дешевел на 1,9% – до 22,9 тысячи долларов, – сообщает 1prime.ru.

Как сообщает портал CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену по 20 биржам, стоимость биткоина снизилась на 2,1%.

Цена за биткоин составила 22,92 тысячи долларов.

Производитель электромобилей Tesla сообщил, что конвертировал примерно 75% своих биткоинов в фиатную валюту, что добавило к балансу 936 миллионов долларов. Такие данные приводятся в отчетности компании за второй квартал.

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