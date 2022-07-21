Биткоин дешевеет на фоне новостей о продаже монет компанией Tesla

Фото: pixabay

После того, как американская компания Tesla сообщила в финотчетности о продаже большей части своих биткоинов, стоимость биткоина снизилась на 2%, передает Zakon.kz.

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