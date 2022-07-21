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Национальный банк Украины девальвировал гривну

Нацбанк девальвация Фото: pixabay
В четверг, 21 июля, Национальный банк Украины девальвировал национальную валюту: поднял официальный курс доллара сразу на 25%, до почти 36,6 гривны, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на сайте финрегулятора, такое решение связано с изменениями «фундаментальных характеристик экономики Украины и укреплением доллара к другим валютам».

Такой шаг позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые условия для разных групп бизнеса и населения и поддержать устойчивость экономики, – говорится в официальном сообщении.

Кроме того, как сказано в документе, «механизм фиксации курса является стабилизатором экономики в текущих условиях».

По данным Нацбанка, с 25 июля 2022 года будет отменено разрешение для коммерческих банков покупать наличную гривну у иностранного финансового учреждения за безналичную иностранную валюту.

С целью сбалансирования спроса и предложения на валютном рынке Национальный банк также принимает дополнительные меры, – заключили в Национальном банке Украины.

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Анастасия Московчук
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