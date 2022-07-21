Массовое отравление рабочих произошло на Тенгизе

В Атырауской области на месторождении Тенгиз произошло массовое отравление рабочих. Информацию подтвердили в пресс-службах областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля и ТОО «Тенгизшевройл», передает Zakon.kz.

Как сообщили в ДСЭК Атырауской области, 20 июля 11 работников подрядной компании Isker доставлены в Жылыойскую центральную районную больницу.

Диагноз – пищевая токсикоинфекция. Состояние оценивается как среднее. Все они обедали в столовой, которая принадлежит ООО «Каз Пром Строй Инжиниринг», – рассказали корреспонденту Zakon.kz в ведомстве.

Пищевая токсикоинфекция (ПТИ) – это заболевание, причиной которого является заражение не бактериями, а токсинами, которые образуются в результате жизнедеятельности бактерий вне организма человека – в основном в продуктах питания.

Также в областном ДСЭК отметили, что в точке общепита взяты пробы, которые направлены на проверку в Национальный центр экспертизы.

Проводится внеплановая проверка. Пресс-служба ДСЭК Атырауской области

Информацию о массовом отравлении также подтвердили в «Тенгизшевройле».