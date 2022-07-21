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Бекторе Султан назначен начальником ДП Абайской области

Бекторе Султан назначен начальником ДП Абайской области Фото: gov.kz
Начальником Департамента полиции Абайской области назначен Бекторе Султан, передает Zakon.kz.
По согласованию с Администрацией президента РК приказом министра внутренних дел РК Марата Ахметжанова на должность начальника Департамента полиции Абайской области назначен генерал-майор полиции Бекторе Султан, – говорится в сообщении, опубликованном на информационном медиапортале МВД РК.

Нового начальника ДП личному составу представил замминистра внутренних дел РК Ержан Саденов.

Бекторе Султан назначен начальником ДП Абайской области

Фото: polisia.kz

Бекторе Султан родился 2 марта 1974 года в селе Ванновка Тюлькубасского района Туркестанской области. В 1995 году окончил Алматинскую высшую школу МВД РК, в 2003 году – Академию МВД РК. По образованию – юрист, является магистром в сфере управления органов внутренних дел.

В правоохранительных органах работает с 1 сентября 1991 года, начинал служебную деятельность следователем УП Туркестанской области. За годы службы работал на различных руководящих должностях, в том числе заместителем начальника ДП Северо-Казахстанской и Туркестанской областей.

С 2019 года Бекторе Султан занимал должность начальника Департамента полиции Кызылординской области.

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