Бекторе Султан назначен начальником ДП Абайской области

Начальником Департамента полиции Абайской области назначен Бекторе Султан, передает Zakon.kz.

По согласованию с Администрацией президента РК приказом министра внутренних дел РК Марата Ахметжанова на должность начальника Департамента полиции Абайской области назначен генерал-майор полиции Бекторе Султан, – говорится в сообщении, опубликованном на информационном медиапортале МВД РК.

Нового начальника ДП личному составу представил замминистра внутренних дел РК Ержан Саденов.

Фото: polisia.kz

Бекторе Султан родился 2 марта 1974 года в селе Ванновка Тюлькубасского района Туркестанской области. В 1995 году окончил Алматинскую высшую школу МВД РК, в 2003 году – Академию МВД РК. По образованию – юрист, является магистром в сфере управления органов внутренних дел.

В правоохранительных органах работает с 1 сентября 1991 года, начинал служебную деятельность следователем УП Туркестанской области. За годы службы работал на различных руководящих должностях, в том числе заместителем начальника ДП Северо-Казахстанской и Туркестанской областей.

С 2019 года Бекторе Султан занимал должность начальника Департамента полиции Кызылординской области.