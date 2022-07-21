В Нур-Султане вводят ограничения из-за перехода в «желтую» зону – постановление
Рекомендовано:
ношение масок при посещении мест массового скопления людей (автовокзалы, торгово-развлекательные центры, торговые дома, крытые рынки, концертные залы, театры, кинотеатры, центры обслуживания населения (ЦОНы), банки, стадионы и другие спортивные сооружения и т.п.), в организованных коллективах, а также при проезде в городском общественном транспорте, за исключением детей в возрасте до пяти лет и во время приема пищи;
перевод проведения совещаний (заседаний) с числом участников свыше 10 человек в дистанционный формат;
Перевести на дистанционный формат работы беременных женщин, сотрудников с абсолютными противопоказаниями к вакцинации против COVID-19 и близких контактных лиц с больным COVID-19 (за исключением работников, исполнение обязанностей которых невозможно в дистанционном формате), – говорится в постановлении.
Исключить проведение мероприятий с совмещением групп и классов в организациях образования (разрешено проведение мероприятий в группах).
Активизировать проведение вакцинации и ревакцинации против коронавирусной инфекции среди населения города.
Постановление вступает в силу с 23 июля.
С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.