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В Нур-Султане вводят ограничения из-за перехода в «желтую» зону – постановление

Ограничительные меры в Нур-султане – постановление Фото: pixabay
Главный санврач Нур-Султана подписал постановление о введении ограничительных мероприятий в городе, сообщает Zakon.kz.

Рекомендовано:

  • ношение масок при посещении мест массового скопления людей (автовокзалы, торгово-развлекательные центры, торговые дома, крытые рынки, концертные залы, театры, кинотеатры, центры обслуживания населения (ЦОНы), банки, стадионы и другие спортивные сооружения и т.п.), в организованных коллективах, а также при проезде в городском общественном транспорте, за исключением детей в возрасте до пяти лет и во время приема пищи;

  • перевод проведения совещаний (заседаний) с числом участников свыше 10 человек в дистанционный формат;

Перевести на дистанционный формат работы беременных женщин, сотрудников с абсолютными противопоказаниями к вакцинации против COVID-19 и близких контактных лиц с больным COVID-19 (за исключением работников, исполнение обязанностей которых невозможно в дистанционном формате), – говорится в постановлении.

Исключить проведение мероприятий с совмещением групп и классов в организациях образования (разрешено проведение мероприятий в группах).

Активизировать проведение вакцинации и ревакцинации против коронавирусной инфекции среди населения города.

Постановление вступает в силу с 23 июля.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.

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