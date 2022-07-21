По повышенному рангу – пожарные Шымкента потушили пожар на складе

Фото: Группа по связям с общественностью ДЧС города Шымкент

Информация о пожаре поступила на пульт «101» города Шымкента в 14:42. Горел склад на улице Сайрамской Енбекшинского района, сообщает Zakon.kz.

На территории бывшего кирпичного завода произошло загорание одноэтажного складского здания ТОО «NIК Дистрибьюция». Само здание П-образное, на территории частично имеются двухэтажные пристройки.

По предварительным данным, на складе хранились ЛДСП, ламинат и бытовая техника. Общая площадь пожара – 1800 кв. м. Пожар был локализован в 17:07. Причины пожара и размер материального ущерба устанавливаются.

По повышенному рангу вызова на тушении были задействованы 120 сотрудников, 25 единиц техники Службы пожаротушения Департамента по ЧС города Шымкента, один пожарный поезд, одна бригада филиала Центра медицины катастроф, одна бригада скорой медицинской помощи, 30 сотрудников и девять единиц техники департамента полиции, семь работников и семь единиц техники местных исполнительных органов. Группа по связям с общественностью ДЧС города Шымкента

Фото: группа по связям с общественностью ДЧС города Шымкента

Один из рабочих получил незначительные ожоги, но от госпитализации отказался.