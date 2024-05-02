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Пожар повышенного ранга – цех и склад загорелись в Алматинской области

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 20:56 Фото: скриншот видео
2 мая в 18:54 на линию 101 пункта связи СПЧ-2 г. Талгара поступило сообщение о загорании склада. Как выяснилось, горел склад в селе Бесагаш по улице Райымбека, сообщает Zakon.kz.

Спасатели выехали на место по повышенному рангу.

"Предварительно загорелся цех по изготовлению пластиковых окон и складские помещения по хранению хозяйственных товаров народного потребления. Для установления причины пожара на месте работает ИИПЛ и дознание ДЧС Алматинской области. Пожар был локализован в 20:26".Пресс служба ДЧС Алматинской области

В тушении пожара были задействованы: 31 сотрудник и 13 единиц техники ДЧС Алматинской области и девять сотрудников и две единицы техники ДЧС г. Алматы, шесть сотрудников и две единицы техники, три работника и одна единица техники БСМП.

Площадь пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что пожарные 2 мая ликвидировали пожар, который произошел на складских помещениях в Алматы. Им удалось спасти товары.

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