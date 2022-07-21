«Кайрат» стартовал в Лиге конференций – 2022/23. Что осталось за кадром

Алматинский «Кайрат» начал выступление в Лиге конференций УЕФА сезона-2022/23. В первом матче второго отборочного раунда алматинцы на своем поле проиграли 0:1 венгерской команде «Кишварда», передает Zakon.kz.

Атмосфера на Центральном стадионе Алматы была праздничной. Местные болельщики хоть и с опозданием, но полностью заполнили западную и восточную трибуны, оставив множество пустых мест на севере и юге.

Фото: Zakon.kz

Если у алматинского клуба группа поддержки – весь стадион, то за венгерскую команду болели всего 50 человек во главе с генконсулом Венгрии в Алматы Ференцом Блауманном. Половина венгерских болельщиков прилетела вместе с командой, и это глава города Кишварда и местные депутаты. Другая половина венгерских болельщиков на Центральном – работники генконсульства Венгрии в Алматы.

На вопрос «Кто победит?» генконсул Венгрии Ференц Блауманн ответил, что сильнейшая команда, и улыбнулся.

Фото: Zakon.kz

Его супруга была в майке с товарищеского матча 2018 года между сборными Венгрии и Казахстана, когда победила команда нашей страны. Казалось бы, хорошая примета для алматинцев.

Болельщики «Кайрата», конечно, верили в победу родной команды, хотя были и те, кто предрекал ничью. О поражении никто не хотел думать.

Из-за жары судья делал остановки каждые полчаса матча, чтобы футболисты могли попить воды и освежиться.

Первый тайм матча начался с атак венгерской команды. По ходу первой 45-минутки команды так и не смогли распечатать ворота друг друга. Казалось, что кайратовцы слишком затягивали атаки, а венгерскую команду подводила точность.

Фото: Zakon.kz

Во втором тайме алматинцы пытались размочить счет, однажды стадион даже подумал, что Кайрат забил гол, когда мяч попал в сетку ворот с внешней стороны. А вот венгерский клуб не промахнулся. На 82-й минуте Ясир Асани в бильярдном стиле точно пробил по воротам Данила Устименко – 0:1. Алматинская команда, будто проснувшись, начала навал на ворота гостей, но кайратовцев подводила точность. Как итог – поражение Кайрата со счетом 0:1.

Ответная игра пройдет в Венгрии через неделю. Победитель по сумме двух матчей пройдет в третий отборочный раунд.

Фото: Zakon.kz

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