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Двух замакимов Атырауской области сократили

сокращены два замакима Фото: пресс-служба акима Атырауской области
С должностей сокращены Серик Айдарбеков и Нариман Таушов. В акимате Атырауской области пояснили, что сокращение обусловлено оптимизацией госслужащих, сообщает Zakon.kz.

Сокращены штатные единицы двух заместителей акима Атырауской области Серика Айдарбекова и Наримана Таушова.

В целях оптимизации государственных служащих в аппарате акимов областей и городов республиканского значения, озвученных в Послании главы государства от 16 марта 2022 года, сокращена предельная численность заместителей акима Атырауской области на две штатные единицы.Пресс-служба акима Атырауской области

16 марта президент Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана заявил, что у акимов не должно быть больше трех заместителей. В исключительных случаях их количество может достигать четырех. Этот вопрос Токаев поручил взять на контроль Администрации президента.

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