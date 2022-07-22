Палата в больнице близ Алматы кишит тараканами

Фото: Zakon.kz

21 июля в Казнете было опубликовано видео из палаты одной из областных больниц близ Алматы. Автор возмущается антисанитарией: тараканы ползают по тумбочке, раковине и даже в холодильнике, сообщает Zakon.kz.

Везде тараканы. Люди жалуются, я сама уснуть не могу из-за них. Это областная больница Алматы напротив Halyk Arena. Это еще не все. Я хотела спросить, с каких пор для пациентов еда в бесплатных больницах стала платной? Завтрак, обед и ужин стоят по 500 тенге, – говорится в подписи к видео. В Алматинской многопрофильной клинической больнице дали пояснения. По данным врачей, автор видео поступила на лечение в дневной стационар в ночь с 19 на 20 июля. С 19 июля осуществлялась плановая ежемесячная дезинсекция по графику согласно действующей нормативной базе. Дезинсекцию по договору проводит филиал Национального центра экспертизы МЗ РК (Алматы), – говорится в пояснении к вопросу про насекомых. Также дан комментарий по питанию. Питание больных в дневном стационаре не осуществляется согласно действующему приказу МЗСР РК от 17.08.15 г. № 669 «Об утверждении Правил оказания стационарозамещающей помощи», – сказано в публикации. Читайте также Чрезмерное употребление чая опасно для здоровья – врач-диетолог Кайрат Кудайберген заболел COVID-19

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