Палата в больнице близ Алматы кишит тараканами
Фото: Zakon.kz
21 июля в Казнете было опубликовано видео из палаты одной из областных больниц близ Алматы. Автор возмущается антисанитарией: тараканы ползают по тумбочке, раковине и даже в холодильнике, сообщает Zakon.kz.
Везде тараканы. Люди жалуются, я сама уснуть не могу из-за них. Это областная больница Алматы напротив Halyk Arena. Это еще не все. Я хотела спросить, с каких пор для пациентов еда в бесплатных больницах стала платной? Завтрак, обед и ужин стоят по 500 тенге, – говорится в подписи к видео.
В Алматинской многопрофильной клинической больнице дали пояснения.
По данным врачей, автор видео поступила на лечение в дневной стационар в ночь с 19 на 20 июля.
С 19 июля осуществлялась плановая ежемесячная дезинсекция по графику согласно действующей нормативной базе. Дезинсекцию по договору проводит филиал Национального центра экспертизы МЗ РК (Алматы), – говорится в пояснении к вопросу про насекомых.
Также дан комментарий по питанию.
Питание больных в дневном стационаре не осуществляется согласно действующему приказу МЗСР РК от 17.08.15 г. № 669 «Об утверждении Правил оказания стационарозамещающей помощи», – сказано в публикации.
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