На 6 млн тенге оштрафуют гипермаркет в Актау за тараканов в котлетах

В одном из гипермаркетов Актау покупатели обнаружили тараканов. Видео с насекомыми, которые живут в холодильниках среди пачек с наггетсами и котлетами, опубликовали в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

Также горожан возмутили и многочисленные яйца, которые тараканы успели отложить на створки морозильных камер. Покупатели потребовали принять меры в отношении торговой точки.

Ситуацию журналистам Lada.kz прокомментировали в управлении санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области:

"На руководство гипермаркета будет наложен штраф согласно ч. 1 статьи 425 КоАП РК "Нарушение требований законодательства РК в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов, технических регламентов, не повлекшее причинение вреда здоровью человека".

Он напомнил, что за подобные нарушения на субъекты крупного предпринимательства налагают штраф в размере 1600 МРП (5 907 200 тенге). Если его не уплатят в течение семи дней, то сумма вырастет на 50%, то есть составит уже 2 953 600 тенге.

14 июня в СКО семья отравилась пельменями, которые купили на ужин в сельском магазине. Двое детей скончались, мать и еще одного ребенка госпитализировали.

После случившегося в областном управлении здравоохранения создали спецкомиссию по разбору данного случая. Предварительная причина смерти двух детей – токсическая пищевая инфекция, инфекционный токсический шок, отек мозга. Все биологические материалы направлены на экспертизу.

27 июня стало известно о массовом отравлении более 30 школьников в российском детском лагере в Пензе.