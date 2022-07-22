Разрушают свои и чужие семьи: астрологи назвали Топ-3 знаков зодиака

Эксперт по звездам Татьяна Ермолина перечислила три знака зодиака, представители которых всегда разрушают свои и чужие семьи, передает Zakon.kz.

Как рассказала астролог порталу FTimes.ru, некоторые люди не способны говорить себе «нет». Если они воспылали чувством, то все препятствия в их представлении моментально переходят в категорию незначительных.

В Топ-3 знаков зодиака вошли:

Козерог;

Близнецы;

Лев.

Они запросто возьмутся отвоевывать объект любви у его законного партнера. Также их не остановят собственные супружеские обязательства. Эти три знака зодиака всегда разрушают свои и чужие семьи. Астролог Татьяна Ермолина

Несмотря на свой относительно холодный нрав, Козероги очень упрямые и целеустремленные. По словам эксперта по звездам, если человек становится их целью, то оглядываться по сторонам они не будут.

Интересно, что девушки-Козероги еще хладнокровнее мужчин того же знака. Они моментально остывают к бывшему партнеру, если им понравился кто-то другой, при этом вины за собой никогда не чувствуют. Если же потенциальная новая пассия состоит в браке, имеет детей, то это, конечно, будет отягчающим обстоятельством, но не столь критичным, чтобы отступить. И еще дамам этого знака важно выиграть соревнование, даже придуманное ими самими.

Близнецы – одни из самых влюбчивых знаков зодиака. По мнению астролога, такие люди с трудом способны сдерживаться при наличии постоянного партнера.

Как только на горизонте появляется шанс испытать новые романтические переживания, Близнецы будут рассматривать такую возможность всерьез, особенно мужчины. Даже если они женаты, это, как говорится, «еще не приговор». По их мнению, измены можно легко оправдать непониманием второй половинки, мол, так они избавляются от душевных мук. Конечно, это довольно лицемерно, но не стоит забывать, что этот знак зодиака по своей природе непостоянен. Ветер желаний легко уносит его в неизвестном и мало прогнозируемом заранее направлении.

Львы новую пассию приравнивают к добыче, так как по своей природе являются охотниками. Но это не значит, что представитель этого знака зодиака набросится на понравившегося человека с поцелуями. Напротив, он горд и любит преподносить себя как хозяина ситуации.

Ему интересно точно выверенное действие, которое приносит стопроцентный результат. Он неустанно любуется ювелирностью предпринимаемых им методов соблазна, оттого, впрочем, любит выбранный объект только сильнее. Тот, кто запал в душу Льву, будет чувствовать его страсть и заинтересованность, а это не может не льстить. Только не забудьте спросить, не состоит ли Лев в браке, потому что он может об этом забыть предупредить.

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