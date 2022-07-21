Кардинально изменят жизнь: названы украшения для знаков зодиака
Украшения, как отметила астролог порталу FTimes.ru, нужно выбирать не только исходя из личного вкуса, его свойств, но и даты рождения.
Олеся Фомичева рассказала, какие драгоценные камни станут для представителей знаков зодиака личными талисманами и оберегами, а также помогут изменить жизнь к лучшему.
Овен
Рожденные под этим созвездием любят украшения. По словам эксперта по звездам, чтобы привлечь в жизнь удачу, Овнам стоит завести талисман или сразу несколько.
Это украшения с гранатом, красным турмалином или бычьим глазом. Эти самоцветы придают сил, уверенности и решительности.
Телец
Как отметила астролог, в жизнь Тельцов привлекут благополучие украшения на шею и талию.
Следует выбирать аксессуары с такими камнями, как изумрудом, хрусталем или дымчатым кварцем. Талисман привлечет удачу и позволит представителям знака максимально реализовать свой потенциал.
Близнецы
Силы многозадачным Близнецам придают украшения из серого агата, опала и хризопраза.
К тому же представители знака крайне любознательны. Драгоценности позволят результативнее усваивать новые сведения, анализировать их.
Рак
Представителям этого знака зодиака эксперт по звездам советует выбирать украшения в форме цветов, которые гармонично вписываются в образ чувственных натур.
Украшения в форме цветов также помогут достичь внутренней гармонии Ракам - это важно для представителей водного знака. Наиболее выгодными драгоценными камнями считаются селенит, аквамарин и жемчуг.
Лев
Астролог отметила, что для усиления авторитета Львам следует выбирать крупные золотые украшения.
Выбирая кулоны, обращайте внимание на фигурки кошечек, солнца. Если желаете добавить своему образу легкости, добавьте в украшения мультяшных персонажей. Привлечь удачу помогут серьги и кольца с такими натуральными камнями: кошачий глаз, рубин, топаз.
Дева
Девы, которые по своей натуре являются любознательными, прагматичными и ответственными, стоит подбирать скромные украшения.
Следует подбирать украшения, инкрустированные опалом, хризопразом или серым агатом. Эти камешки привлекут изобилие и удачу.
Весы
Рожденные под этим созвездием при выборе украшений обращают особое внимание на смелые дизайнерские решения.
Весы любят необычные аксессуары. Представители воздушного знака смело могут выбирать любые формы. Чтобы изменить жизнь к лучшему и достичь успеха, следует обзавестись талисманом с изумрудом, дымчатым кварцем или хрусталем.
Скорпион
Украшения из соколиного глаза или огненного опала подчеркнут магнетическую энергию представителей этого знака зодиака.
Женщинам-Скорпионам стоит регулярно носить гвоздики с такими камнями, мужчинам следует обратить внимание на кожаные браслеты.
Стрелец
Стрельцам астролог советует выбирать украшения-талисманы с аметистом и синим турмалином.
Эти камешки придадут активному знаку зодиака энергии и сил. Более того, если постоянно носить такой амулет, то решения принимать станет намного проще.
Козерог
Классические самоцветы - это именно те самые украшения, которые подойдут пунктуальным и ответственным Козерогам.
Мужчинам стоит обратить внимание на запонки и часы с этими камешками, женщинам желательно выбрать сдержанные украшения, чтобы легко интегрировать их в деловой образ.
Водолей
Украшение с формой Луны или какой-то планеты советует носить Водолеям астролог в качестве талисмана.
Чтобы привлечь в жизнь благополучие и удачу, выбирайте серьги и кольца с блестящим кварцем или изумрудом.
Рыбы
Как считает эксперт по звездам, Рыбам стоит обратить внимание на серебряные украшения с самоцветами.
Этим чувственным знакам стоит выбирать такие натуральные камни: аквамарин, кварц, синий сапфир. Что касается формы, то в идеале выбирать что-то связанное с морской тематикой. Например, волны или ракушки.
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