Кардинально изменят жизнь: названы украшения для знаков зодиака

Эксперт по звездам Олеся Фомичева рассказала об украшениях, которые нужно носить представителям всех знаков зодиака, чтобы кардинально изменить свою жизнь, передает Zakon.kz.

Украшения, как отметила астролог порталу FTimes.ru, нужно выбирать не только исходя из личного вкуса, его свойств, но и даты рождения.

Олеся Фомичева рассказала, какие драгоценные камни станут для представителей знаков зодиака личными талисманами и оберегами, а также помогут изменить жизнь к лучшему.

Овен

Рожденные под этим созвездием любят украшения. По словам эксперта по звездам, чтобы привлечь в жизнь удачу, Овнам стоит завести талисман или сразу несколько.

Это украшения с гранатом, красным турмалином или бычьим глазом. Эти самоцветы придают сил, уверенности и решительности.

Телец

Как отметила астролог, в жизнь Тельцов привлекут благополучие украшения на шею и талию.

Следует выбирать аксессуары с такими камнями, как изумрудом, хрусталем или дымчатым кварцем. Талисман привлечет удачу и позволит представителям знака максимально реализовать свой потенциал.

Близнецы

Силы многозадачным Близнецам придают украшения из серого агата, опала и хризопраза.

К тому же представители знака крайне любознательны. Драгоценности позволят результативнее усваивать новые сведения, анализировать их.

Рак

Представителям этого знака зодиака эксперт по звездам советует выбирать украшения в форме цветов, которые гармонично вписываются в образ чувственных натур.

Украшения в форме цветов также помогут достичь внутренней гармонии Ракам - это важно для представителей водного знака. Наиболее выгодными драгоценными камнями считаются селенит, аквамарин и жемчуг.

Лев

Астролог отметила, что для усиления авторитета Львам следует выбирать крупные золотые украшения.

Выбирая кулоны, обращайте внимание на фигурки кошечек, солнца. Если желаете добавить своему образу легкости, добавьте в украшения мультяшных персонажей. Привлечь удачу помогут серьги и кольца с такими натуральными камнями: кошачий глаз, рубин, топаз.

Дева

Девы, которые по своей натуре являются любознательными, прагматичными и ответственными, стоит подбирать скромные украшения.

Следует подбирать украшения, инкрустированные опалом, хризопразом или серым агатом. Эти камешки привлекут изобилие и удачу.

Весы

Рожденные под этим созвездием при выборе украшений обращают особое внимание на смелые дизайнерские решения.

Весы любят необычные аксессуары. Представители воздушного знака смело могут выбирать любые формы. Чтобы изменить жизнь к лучшему и достичь успеха, следует обзавестись талисманом с изумрудом, дымчатым кварцем или хрусталем.

Скорпион

Украшения из соколиного глаза или огненного опала подчеркнут магнетическую энергию представителей этого знака зодиака.

Женщинам-Скорпионам стоит регулярно носить гвоздики с такими камнями, мужчинам следует обратить внимание на кожаные браслеты.

Стрелец

Стрельцам астролог советует выбирать украшения-талисманы с аметистом и синим турмалином.

Эти камешки придадут активному знаку зодиака энергии и сил. Более того, если постоянно носить такой амулет, то решения принимать станет намного проще.

Козерог

Классические самоцветы - это именно те самые украшения, которые подойдут пунктуальным и ответственным Козерогам.

Мужчинам стоит обратить внимание на запонки и часы с этими камешками, женщинам желательно выбрать сдержанные украшения, чтобы легко интегрировать их в деловой образ.

Водолей

Украшение с формой Луны или какой-то планеты советует носить Водолеям астролог в качестве талисмана.

Чтобы привлечь в жизнь благополучие и удачу, выбирайте серьги и кольца с блестящим кварцем или изумрудом.

Рыбы

Как считает эксперт по звездам, Рыбам стоит обратить внимание на серебряные украшения с самоцветами.

Этим чувственным знакам стоит выбирать такие натуральные камни: аквамарин, кварц, синий сапфир. Что касается формы, то в идеале выбирать что-то связанное с морской тематикой. Например, волны или ракушки.

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