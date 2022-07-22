Повально закрывать не будем – Аймагамбетов поставил точку в вопросе лицензирования детсадов

Министр просвещения Асхат Аймагамбетов в интервью Zakon.kz объяснил, почему решил вернуть лицензирование детских садов.

Глава Минпросвещения напомнил, что система лицензирования детских садов в Казахстане действовала до 2011 года. Для того, чтобы увеличить охват детей дошкольным образованием, было принято отказаться от лицензирования, а впоследствии и от государственной аттестации.

Но сейчас ситуация иная. Охват детскими садами в разы вырос, и теперь нам необходимо обеспечить качество. Поэтому мы в прошлом году вернули систему госаттестации. Не всем предпринимателям это понравилось, было много возмущений, но в интересах защиты прав детей мы вернули госаттестацию детсадов. И вот что мы увидели: 80% из всех детсадов не смогли пройти аттестацию. Это на самом деле удручающие цифры. Мы на конкретных фактах увидели нарушения. Асхат Аймгамбетов

По словам министра, детским садам, которые не прошли аттестацию, дается возможность и время исправить найденные нарушения. Но если они не предпримут меры и не обеспечат должную качественную работу, то по закону обязаны закрыться.

Так вот, реальный случай, сады не смогли исправить нарушения, формально закрылись, но в том же здании, с теми же проблемами, просто с другим названием и вывеской открылись и продолжили работать, потому что для открытия не нужна лицензия. Ты просто направляешь уведомление, условно название было «Звездочка», а теперь – «Жулдыз». Кто в итоге страдает? А страдают дети, – рассказал Асхат Аймагамбетов.

Когда закон будет принят, те детсады, которые только будут открываться, должны электронно подать документы, подтвердить соответствие требованиям и получить лицензию. А те, что уже работают, будут лицензироваться поэтапно.

Для того, чтобы понять, кто когда должен получать лицензию, было предложено использовать систему оценки рисков. То есть те детские сады, где есть нарушения, попадают в группу риска. Они должны будут в первую очередь пройти лицензирование. А те детские сады, где проблем как таковых нет, будут проходить эту аттестацию намного позже. То есть в течение нескольких лет все детские сады таким образом получат аттестацию и обеспечат качество. Асхат Аймагамбетов

Министр добавил, что система оценки рисков и формирование списков будет проводиться открыто и при участии представителей объединений частных детсадов.

Мы также уточнили у Асхата Аймагамбетова, не приведет ли такое решение к массовому закрытию частных детсадов.

Нет, конечно. Это приведет только к закрытию некоторых откровенно слабых детских садов, где условно на 20 квадратах, в подвале без окон и вентиляции воспитываются 15 детей, и где воспитателей нет, а, например, медсестра или хозработник выполняют работу воспитателя. Или когда в группу принимают 70 детей и с ними работает только один воспитатель. Вы должны понимать, что мы сами заинтересованы в том, чтобы дети были обеспечены детскими садами, поэтому повального закрытия не будет, – ответил министр просвещения.

По словам Аймагамбетова, есть страны, где не лицензируют высшее образование. Считается, что оно должно быть саморегулируемым. Но когда речь идет о лицензировании школ и дошкольных организаций, где в связи с возрастом дети не могут рассказать о фактах нарушения их прав, практически во всех странах мира дошкольные организации лицензируются.