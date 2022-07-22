Повально закрывать не будем – Аймагамбетов поставил точку в вопросе лицензирования детсадов
Глава Минпросвещения напомнил, что система лицензирования детских садов в Казахстане действовала до 2011 года. Для того, чтобы увеличить охват детей дошкольным образованием, было принято отказаться от лицензирования, а впоследствии и от государственной аттестации.
Но сейчас ситуация иная. Охват детскими садами в разы вырос, и теперь нам необходимо обеспечить качество. Поэтому мы в прошлом году вернули систему госаттестации. Не всем предпринимателям это понравилось, было много возмущений, но в интересах защиты прав детей мы вернули госаттестацию детсадов. И вот что мы увидели: 80% из всех детсадов не смогли пройти аттестацию. Это на самом деле удручающие цифры. Мы на конкретных фактах увидели нарушения.Асхат Аймгамбетов
По словам министра, детским садам, которые не прошли аттестацию, дается возможность и время исправить найденные нарушения. Но если они не предпримут меры и не обеспечат должную качественную работу, то по закону обязаны закрыться.
Так вот, реальный случай, сады не смогли исправить нарушения, формально закрылись, но в том же здании, с теми же проблемами, просто с другим названием и вывеской открылись и продолжили работать, потому что для открытия не нужна лицензия. Ты просто направляешь уведомление, условно название было «Звездочка», а теперь – «Жулдыз». Кто в итоге страдает? А страдают дети, – рассказал Асхат Аймагамбетов.
Когда закон будет принят, те детсады, которые только будут открываться, должны электронно подать документы, подтвердить соответствие требованиям и получить лицензию. А те, что уже работают, будут лицензироваться поэтапно.
Для того, чтобы понять, кто когда должен получать лицензию, было предложено использовать систему оценки рисков. То есть те детские сады, где есть нарушения, попадают в группу риска. Они должны будут в первую очередь пройти лицензирование. А те детские сады, где проблем как таковых нет, будут проходить эту аттестацию намного позже. То есть в течение нескольких лет все детские сады таким образом получат аттестацию и обеспечат качество.Асхат Аймагамбетов
Министр добавил, что система оценки рисков и формирование списков будет проводиться открыто и при участии представителей объединений частных детсадов.
Мы также уточнили у Асхата Аймагамбетова, не приведет ли такое решение к массовому закрытию частных детсадов.
Нет, конечно. Это приведет только к закрытию некоторых откровенно слабых детских садов, где условно на 20 квадратах, в подвале без окон и вентиляции воспитываются 15 детей, и где воспитателей нет, а, например, медсестра или хозработник выполняют работу воспитателя. Или когда в группу принимают 70 детей и с ними работает только один воспитатель. Вы должны понимать, что мы сами заинтересованы в том, чтобы дети были обеспечены детскими садами, поэтому повального закрытия не будет, – ответил министр просвещения.
По словам Аймагамбетова, есть страны, где не лицензируют высшее образование. Считается, что оно должно быть саморегулируемым. Но когда речь идет о лицензировании школ и дошкольных организаций, где в связи с возрастом дети не могут рассказать о фактах нарушения их прав, практически во всех странах мира дошкольные организации лицензируются.