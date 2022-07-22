Jusan Bank обучил и трудоустроил 152 программиста

152 IT специалиста, окончивших Jas Academy и Jusan Singularity, прокачали свои навыки и получили работу в крупном банке Казахстана, передает Zakon.kz.

Исполнительный директор по развитию Jas Venture Almaty Айгерим Абденбаева, куратор программы Jas Academy, с первого дня наблюдала за тем, как реализуется проект.

Juasn bank поставил перед собой амбициозную цель – найти 100 программистов в Алматы и 50 в Нур-Султане по популярным направлениям IT, чтобы значительно повысить их уровень и трудоустроить этих специалистов у себя. Обучение проходило в течение четырех месяцев по таким направлениям, как: приложения для ios и Android, разработка сайтов на php и java, специализация по бэк-энд, а также Golang-программирование.

На объявление о бесплатной программе обучения с 4-месячной стипендией и трудоустройством банк получил 3000 резюме только по городу Алматы. Однако после тестирования, определявшего базовые навыки кандидатов, в следующий этап отбора прошли лишь 120 кандидатов, набравших не ниже 80 баллов из 100. В финал прошли 100 программистов, с которыми в итоге заключили договор о бесплатном обучении и трудоустройстве в IT-департамент Jusan Bank.

Фото: Zakon.kz

Мы набирали кандидатов, кто уже умел программировать, возможно, даже уже работали в IT-компаниях. Нашей целью было повышение профессионального уровня отобранных кандидатов сразу на несколько уровней. Программа обучения разработана специально с учетом специфики их будущей работы именно в Jusan Bank. Заместитель председателя правления банка по развитию корпоративного бизнеса Мирас Шайхысламов

После 4 месяцев обучения и 350 академических часов под руководством опытных преподавателей – PhD, магистров технических наук, действующих сеньор-разработчиков – из «стен» академии вышли IT-специалисты, обладающие новыми знаниями и опытом.

Тансулу Туремуратова специализируется на Goland-программировании. Несмотря на то, что девушка по образованию филолог иностранных языков, ее всегда привлекало программирование. Она самостоятельно изучала литературу и училась компилируемому многопоточному языку программирования Goland, созданному сотрудниками Google. Курсы помогли ей достичь уровня junior-strong.

О программе узнала в Telegram-канале и решила попробовать. Конечно, не ожидала, что пройду конкурс. У нас были очень крутые преподаватели, я впервые работала так активно в ИТ направлении. Сейчас у меня уже есть идеи о том, как улучшить работу сервисов Jusan Bank, которые я и хотела бы предложить руководству банка. Тансулу

Айдана Тусибаева занимается разработкой бэк-энд сайтов и приложений. Работу над программно-административной частью веб-приложения, внутренним содержанием системы и серверными технологиями Айдана выбрала сама. До курса была IT-специалистом начального уровня junior, а сегодня она обладает опытом и знаниями на уровне strong-junior. Параллельно с учебой в академии девушка готовилась к защите магистерской диссертации в КБТУ и сейчас уже имеет степень магистра IT.

К сожалению, во время учебы в университете я не работала по специальности, была не уверена в своих навыках. На курсах преподаватели – практикующие специалисты IT – поделились бесценным опытом, который нужен в реальной работе, и теперь я чувствую себя намного увереннее, мне удалось узнать немало профессиональных секретов. Очень понравилось обучение в академии, преподаватели и атмосфера на занятиях. Невероятно круто, и это только начало. Айдана

Выпускникам вручили сразу два сертификата – об окончании Академии и о подтверждении квалификации Управлением цифровизации Алматы.

Я сам начинал как разработчик и знаю, что такое работать вместе с опытными коллегами и хорошим руководителем. Сейчас цифровизация – это все, что окружает нас. Важно, что выпускники курсов будут работать на передовой развития банковских сервисов, которыми пользуется население. Главное для выпускников – не бояться мечтать, и тогда все сбудется. Руководитель Управления цифровизации Алматы Баян Конирбаев

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