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«Коронавирус распыляют в Алматы» – видео распространяют в Казнете

в Алматы распыляют коронавирус, видео, комментарий Фото: скриншот видео
В социальных сетях распространяют видео, снятое, как утверждает автор ролика, на мосту на Райымбека – Сейфуллина. По словам мужчины, спецмашина «распыляет коронавирус», передает Zakon.kz

Видео опубликовали в Instagram-паблике kris_p_press.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в городское управление экологии и окружающей среды.

В целях сохранения и оздоровления зеленого фонда города на территории восьми районов силами специализированных организаций механизированным и ручным методом ведутся работы по биологической обработке зеленных насаждений от листогрызущих и сосущих вредителей.Пресс-служба Управления экологии и окружающей среды Алматы

В ведомстве отметили, что обработка проводится биологическими и в некоторых случаях химическими препаратами низкого класса опасности (П-4), разрешенными к применению на территории населенных пунктов.

К примеру, использовался микробиологический препарат «Битоксибациллин», «Актарофит». Особенность этого препарата – «живой» состав, не содержит токсинов, а его активным веществом являются белковые кристаллы и споры микробной культуры (Bacillusthuringiensisvar. Thuringiensis) и грибов авермектинов. Данный препарат безопасен для человека, пчел, животных, птиц и рыб.Пресс-служба Управления экологии и окружающей среды Алматы

В ведомстве также сообщили, что на сегодняшний день совместно сотрудниками Казахского научного института защиты растений и карантина им. Ж. Жиембаева проведен мониторинг зеленого фонда города, где выявлены очаги заражения дубовыми минирующими пилильщиками.

Данные вредители зафиксированы на территории города в 2019 году как инвазивные виды вредителей, занесенные с территории Кыргызстана. Специализированными организациями проведена работа по обработке зеленых насаждений (породы дуб) от указанных вредителей. Работа в данном направлении продолжается, указанные участки находятся на контроле управления.Пресс-служба Управления экологии и окружающей среды Алматы

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