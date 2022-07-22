«Коронавирус распыляют в Алматы» – видео распространяют в Казнете

В социальных сетях распространяют видео, снятое, как утверждает автор ролика, на мосту на Райымбека – Сейфуллина. По словам мужчины, спецмашина «распыляет коронавирус», передает Zakon.kz

Видео опубликовали в Instagram-паблике kris_p_press.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в городское управление экологии и окружающей среды.

В целях сохранения и оздоровления зеленого фонда города на территории восьми районов силами специализированных организаций механизированным и ручным методом ведутся работы по биологической обработке зеленных насаждений от листогрызущих и сосущих вредителей. Пресс-служба Управления экологии и окружающей среды Алматы

В ведомстве отметили, что обработка проводится биологическими и в некоторых случаях химическими препаратами низкого класса опасности (П-4), разрешенными к применению на территории населенных пунктов.

К примеру, использовался микробиологический препарат «Битоксибациллин», «Актарофит». Особенность этого препарата – «живой» состав, не содержит токсинов, а его активным веществом являются белковые кристаллы и споры микробной культуры (Bacillusthuringiensisvar. Thuringiensis) и грибов авермектинов. Данный препарат безопасен для человека, пчел, животных, птиц и рыб. Пресс-служба Управления экологии и окружающей среды Алматы

В ведомстве также сообщили, что на сегодняшний день совместно сотрудниками Казахского научного института защиты растений и карантина им. Ж. Жиембаева проведен мониторинг зеленого фонда города, где выявлены очаги заражения дубовыми минирующими пилильщиками.