Застрял головой, туловище на улице: ребенок едва не сорвался вниз с 7 этажа в Алматы

В Алматы 19-летний студент спас двухлетнего ребенка от падения с 7 этажа жилого комплекса «Алтынбулак», сообщает Zakon.kz.

В ДЧС города Алматы обратился 67-летний Ермекбай Тамабаев, житель города Нур-Султана, который рассказал, что стал участником и свидетелем чудесного спасения мальчика, едва не сорвавшегося вниз с 7 этажа многоэтажного жилого комплекса ЖК «Алтынбулак».

21 июля Ермекбай прогуливался во дворе дома, держа в руках годовалого внука. Внезапно он услышал крики ребенка.

На уровне 7 этажа застрял ребенок в ограждении незадымляемой пожарной лестницы. Он застрял головой между решетками, а туловище и руки болтались в воздухе, он мог упасть на парапет подъезда. Ермекбай Тамабаев

С учетом своего возраста и наличия на руках ребенка пожилой человек стал звать на помощь молодых людей, стоявших у подъезда.

Фото: ДЧС Алматы

Мужчина просил залезть на козырек подъезда, чтобы как-то смягчить удар, если ребенок будет падать.

На мою просьбу немедленно отозвался молодой человек, который незамедлительно бросился на помощь. Буквально в последние минуты он успел схватить маленького мальчика, державшегося из последних сил за решетки, после чего передал испуганной маме. Ермекбай Тамабаев

Спасателем оказался 19-летний студент физкультурного факультета Педагогического университета им. Абая Махмуд Ерасыл Архатұлы.

Руководством ДЧС города Алматы инициировано в Министерство по ЧС РК поощрение вышеуказанных лиц.