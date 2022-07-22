В Алматы пациент с ножницами напал на сотрудников скорой помощи

В Алматы мужчина напал на сотрудников скорой медицинской помощи. Суд вынес постановление о привлечении его к ответственности, передает Zakon.kz.

Как сообщили в скорой медицинской помощи Алматы, инцидент произошел 11 июня на территории Городской клинической больницы (ГКБ) №4 Турксибского района в карете скорой помощи.

Пациент отказался от оказания мед/помощи и потребовал госпитализировать его в больницу, где при въезде в ГКБ, выхватив ножницы, повел себя агрессивно, причинил легкий вред здоровью врачу и фельдшеру бригады СМП. Пресс-служба СМП Алматы

На место были вызваны полицейские, которые завели административное дело по ст. 80-1 КоАП РК.

18 июля состоялось заседание Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям, на котором лицу, совершившему административное правонарушение в отношении фельдшеров выездной бригады скорой медицинской помощи, было вынесено административное взыскание в виде ареста в совокупности сроком на девять суток. Пресс-служба СМП Алматы

Как отметили в скорой медицинской помощи Алматы, «это первое административное дело, по которому судом вынесено такое постановление».

Только за первое полугодие 2022 года в Алматы произошло уже 15 случаев нападения с причинением легкого вреда здоровью сотрудникам службы СМП. Пресс-служба СМП Алматы

Из 15 случаев нападений юридической службой СМП Алматы «только по трем производствам доведено дело до вынесения судом процессуального решения».