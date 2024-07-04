В Актау напали на фельдшера скорой помощи

В воскресенье, 30 июня, в Актау около полуночи мужчина напал на фельдшера скорой помощи, сообщает Zakon.kz.

Об этом Lada.kz рассказал житель дома, рядом с которым произошло нападение.

В результате избиения медик получил сотрясение головного мозга, параорбитальную гематому, а также многочисленные ушибы на лице.

В пресс-службе областной многопрофильной больницы сообщили, что врачи осмотрели пострадавшего, оказали ему медицинскую помощь и отправили на амбулаторное лечение.

В полиции заявили, что задержали подозреваемого. Заведено уголовное дело.

В мае пьяная женщина напала на сотрудника скорой в Алматы.