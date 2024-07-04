Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Актау напали на фельдшера скорой помощи

В Актау напали на фельдшера скорой помощи, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 11:23 Фото: Zakon.kz
В воскресенье, 30 июня, в Актау около полуночи мужчина напал на фельдшера скорой помощи, сообщает Zakon.kz.

Об этом Lada.kz рассказал житель дома, рядом с которым произошло нападение.

В результате избиения медик получил сотрясение головного мозга, параорбитальную гематому, а также многочисленные ушибы на лице.

В пресс-службе областной многопрофильной больницы сообщили, что врачи осмотрели пострадавшего, оказали ему медицинскую помощь и отправили на амбулаторное лечение.

В полиции заявили, что задержали подозреваемого. Заведено уголовное дело.

В мае пьяная женщина напала на сотрудника скорой в Алматы.

Читайте также

Транспортные полицейские привлекли к ответственности 45 тыс. человек
Приставание и нетрезвые пассажиры: транспортные полицейские привлекли к ответственности 45 тыс. человек
Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь
В Алматы скорая въехала в летнее кафе
Вандал разгромил стеклянную остановку в Алматы и попал на видео
Вандал разгромил стеклянную остановку в Алматы и попал на видео
Константин Вноровский
Актау Мангистауская область 2024 год Скорая помощь Медицина
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тенге, деньги, заработная плата, Казахстан
С 15 июля казахстанцы могут получить от государства почти 1,5 млн тенге
Врачи, больница, поликлиника, пациенты
В Казахстане изменились правила профессиональной оценки медиков
Жара до +42, гроза, шквал: в 15 областях объявлено штормовое предупреждение
Жара до +42, гроза, шквал: в 15 областях объявлено штормовое предупреждение
Игорь Николаев решил уехать на Сахалин
Игорь Николаев решил уехать на Сахалин
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: