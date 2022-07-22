Сильная жара сохранится в Казахстане

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 23 июля. На юге и юго-востоке, в центре страны ожидается погода без осадков, сообщает Zakon.kz.

На большей части республики пройдут дожди с грозами и усилением ветра, на западе страны – град, на юго-западе – пыльная буря, на севере ночью и утром – туман. РГП «Казгидромет» На большей части Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Жетысуской, на юге Алматинской, Костанайской, Мангистауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем на юге Актюбинской области ожидается сильная жара. Днем на большей части Жамбылской, на юге Кызылординской, на западе и в пустынных районах Туркестанской, на юге и в центре Жетысуской, на севере Алматинской области сохраняется очень сильная жара. Читайте также В Алматы повысилась плата за содержание дома: Акимат ищет выход из ситуации Спад жары, сильные дожди и град – какой будет погода в Казахстане в выходные Топ-20 интернациональных имен для мальчиков

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