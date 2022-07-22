В нескольких районах Алматы часть домов отключат от горячей воды
Фото: Zakon.kz
В Жетысуском и Турксибском районах Алматы часть домов временно отключат от горячей воды, сообщает Zakon.kz.
C 25 по 29 июля — Бехтерева – Жумабаева – Кассина – Шереметьева.
C 25 июля по 15 августа — микрорайон Кокжиек – Геологов – Первомайская нефтебаза.
Как сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети», ограничения вводятся для проведения плановых ремонтных работ в котельных ТОО «Алматытеплокоммунэнерго».
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