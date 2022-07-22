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Труп в спальном мешке нашли в неработающей шахте Бестобе

Труп в спальном мешке нашли в неработающей шахте Бестобе Фото: пресс-служба компании «Алтыналмас»
В золотодобывающей шахте Бестобе в Акмолинской области обнаружен труп, предположительно, незаконного старателя, сообщает Zakon.kz.
Тело в спальном мешке обнаружили утром осмотрщики клетьевой на горизонте минус 655 метров в вагоне для перевозки взрывчатого материала рядом со «стволом» шахты. Пресс-служба компании «Алтыналмас»

Диспетчер вызвал полицию на место происшествия.

Тело опознали, погибшим оказался житель поселка Бестобе. Работником рудника Бестобе не являлся. Пресс-служба компании «Алтыналмас»

Шахта золотодобывающего рудника Бестобе не работает почти год, а нижние горизонты затоплены грунтовыми водами.

Ранее, в апреле, на руднике обходчики обнаружили тело 43-летнего жителя Павлодарской области. По данным полиции Степногорска, он скончался от ишемической болезни сердца. Покойный незаконно проник в шахту, где его, вероятно, бросили напарники.

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Анастасия Стативкина
Акмолинская область
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