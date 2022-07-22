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Токаев поручил усилить работу по сдерживанию инфляции

Нацбанк президент поручения Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Галымжана Пирматова. Глава государства заслушал отчет о предварительных итогах реализации Национальным банком денежно-кредитной политики за январь-июнь 2022 года, сообщает Zakon.kz.

На сайте Акорды отмечено, что председатель Национального банка доложил о прогнозе инфляции, мерах, направленных на стабилизацию потребительских цен, а также о текущем состоянии международных резервов страны.

Кроме того, по итогам встречи глава государства поручил усилить работу по сдерживанию инфляции и повысить эффективность денежно-кредитной политики.

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