Ситуация в Украине: Киев, Анкара и ООН договорились об экспорте зерна

Басманный суд Москвы заочно арестовал украинского журналиста Дмитрия Гордона за распространение ложной информации о российской армии и создание экстремистской организации.

Украина пригрозила ввести санкции против Греции из-за деятельности греческих компаний в России. Выяснилось, что компании не входят в санкционный список. Посла Украины в Афинах Сергея Шутенко вызвали в МИД и сделали ему замечания.