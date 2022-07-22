Ситуация в Украине: Киев, Анкара и ООН договорились об экспорте зерна
Правительство РФ расширило перечень недружественных иностранных государств. Его пополнили Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия.
Президент РФ Владимир Путин провел заседание Совбеза. Обсуждались вопросы международной повестки.
Безработица в России сохраняется на исторически низких уровнях — глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что считает Россию ненадежным поставщиком газа.
Крупнейший в Европе порт Роттердама прекратил сообщение с Россией.
На территории самопровозглашенной ДНР полностью заблокирована работа поисковика Google.
Басманный суд Москвы заочно арестовал украинского журналиста Дмитрия Гордона за распространение ложной информации о российской армии и создание экстремистской организации.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании военной администрации в городе Приморске Бердянского района Запорожской области.
Украина пригрозила ввести санкции против Греции из-за деятельности греческих компаний в России. Выяснилось, что компании не входят в санкционный список. Посла Украины в Афинах Сергея Шутенко вызвали в МИД и сделали ему замечания.