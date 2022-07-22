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Ситуация в Украине: Киев, Анкара и ООН договорились об экспорте зерна

Украина Фото: pixabay
Соглашение об экспорте зерна подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, министр обороны Турции Хулуси Акар и генсек ООН Антониу Гутерриш. Зерновой коридор начнет функционировать в ближайшие дни, заявил Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле, передает Zakon.kz.

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