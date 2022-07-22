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Парни прокатились в авто, высунувшись из окон: полиция Алматы проводит проверку

нарушение ПДД Фото: скриншот видео
В соцсетях распространилось видео, как двое парней ехали, высунувшись из окна и люка автомобиля, передает Zakon.kz.

Лихачей, нарушивших ПДД, уже ищет полиция. Однако пока точно неизвестно в Алматы ли произошел инцидент.

По данному факту Управлением местной полицейской службы ДП города Алматы будет проведена проверка, по результатам которой будут приняты меры. Пресс-служба Департамента полиции Алматы
Елена Беляева
Алматы
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