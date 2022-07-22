Парни прокатились в авто, высунувшись из окон: полиция Алматы проводит проверку

Фото: скриншот видео

В соцсетях распространилось видео, как двое парней ехали, высунувшись из окна и люка автомобиля, передает Zakon.kz.

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