Парни прокатились в авто, высунувшись из окон: полиция Алматы проводит проверку
Фото: скриншот видео
В соцсетях распространилось видео, как двое парней ехали, высунувшись из окна и люка автомобиля, передает Zakon.kz.
Лихачей, нарушивших ПДД, уже ищет полиция. Однако пока точно неизвестно в Алматы ли произошел инцидент.
По данному факту Управлением местной полицейской службы ДП города Алматы будет проведена проверка, по результатам которой будут приняты меры. Пресс-служба Департамента полиции Алматы
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