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Токаев в разговоре с Зеленским подтвердил принципиальную позицию Казахстана

президенты Казахстана и Украины поговорили по телефону Фото: Акорда
Разговор состоялся по инициативе украинской стороны. Президенты Казахстана и Украины обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев отметил достижение за этот период важных положительных результатов в развитии двустороннего сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах, сообщает Акорда.

Президент Казахстана высказал положительную оценку достигнутого в Турции при содействии ООН трехстороннего соглашения по экспорту украинского зерна.

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Касым-Жомарт Токаев также подтвердил принципиальную позицию Казахстана относительно дипломатического урегулирования ситуации на Украине.

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Зеленский Владимир Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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