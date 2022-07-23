Токаев в разговоре с Зеленским подтвердил принципиальную позицию Казахстана
Фото: Акорда
Разговор состоялся по инициативе украинской стороны. Президенты Казахстана и Украины обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений, сообщает Zakon.kz.
Касым-Жомарт Токаев отметил достижение за этот период важных положительных результатов в развитии двустороннего сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах, сообщает Акорда.
Президент Казахстана высказал положительную оценку достигнутого в Турции при содействии ООН трехстороннего соглашения по экспорту украинского зерна.
Касым-Жомарт Токаев также подтвердил принципиальную позицию Казахстана относительно дипломатического урегулирования ситуации на Украине.
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