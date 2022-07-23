Школьники Мангистау защитили честь страны на международных олимпиадах

22 июля аким Мангистауской области Нурлан Ногаев встретился с одаренными детьми – призерами и победителями международных олимпиад, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы акима области, на встречу с акимом пришли талантливые ученики, их родители и учителя.

Пятеро учеников лицея-интернета «Білім-Инновация» стали победителями в олимпиаде международного класса по химии и математике, которая прошла в июле.

Фото: пресс-служба акима области

В Осло завершилась 63-я Международная математическая олимпиада школьников (IMO-2022). В ней приняли участие 600 детей из 104 стран. На олимпиаде ученик 11 класса лицея «Білім-Инновация» Абу Адлет завоевал бронзовую медаль.

Серебряную медаль по химии на Международной олимпиаде (IChO), которая проходила в режиме онлайн в китайском Тяньцзине с 10 по 18 июля, завоевал ученик 11 класса лицея «Білім-Инновация» Санжар Нургалиев.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Также школьники из Мангистауской области стали победителями на Международной олимпиаде «Туймаада» по физике, химии, информатике. Она прошла в российском Якутске. На этой олимпиаде ученики лицея «Білім-Инновация» Мугалим Алиби и Молдагул Адильжан завоевали серебряную медаль, а Нуркожа Умарбаева – бронзовую.

Фото: пресс-служба акима области

Нурлан Ногаев поздравил победителей и призеров олимпиад. Он отметил, что в этом есть заслуга учителей и родителей.

Глава государства в своем послании народу Казахстана дал ряд конкретных поручений: усилить контроль по повышению уровня образования, а также оказывать всестороннюю поддержку одаренным детям. Хочу отметить, что каждый из вас внес большой вклад, чтобы достичь таких результатов. Мы надеемся, что в будущем вы достигнете больших высот. Нурлан Ногаев

Бабушка одной из учениц Нагима Нурниязова выразила свою благодарность учителям, отметив, что это их заслуга, и дала свое благословение.

Фото: пресс-служба акима области

В завершение встречи аким области наградил благодарственными письмами призеров олимпиады, также их учителей и родителей и вручил денежные сертификаты победителям международных олимпиад.