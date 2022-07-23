Школьники Мангистау защитили честь страны на международных олимпиадах
По информации пресс-службы акима области, на встречу с акимом пришли талантливые ученики, их родители и учителя.
Пятеро учеников лицея-интернета «Білім-Инновация» стали победителями в олимпиаде международного класса по химии и математике, которая прошла в июле.
Фото: пресс-служба акима области
Серебряную медаль по химии на Международной олимпиаде (IChO), которая проходила в режиме онлайн в китайском Тяньцзине с 10 по 18 июля, завоевал ученик 11 класса лицея «Білім-Инновация» Санжар Нургалиев.
Фото: пресс-служба акима Мангистауской области
Фото: пресс-служба акима области
Глава государства в своем послании народу Казахстана дал ряд конкретных поручений: усилить контроль по повышению уровня образования, а также оказывать всестороннюю поддержку одаренным детям. Хочу отметить, что каждый из вас внес большой вклад, чтобы достичь таких результатов. Мы надеемся, что в будущем вы достигнете больших высот. Нурлан Ногаев
Бабушка одной из учениц Нагима Нурниязова выразила свою благодарность учителям, отметив, что это их заслуга, и дала свое благословение.
Фото: пресс-служба акима области