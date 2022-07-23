Сильная жара, пыльная буря и град ожидаются в Казахстане в воскресенье

В Алматы и 12 областях страны объявлено штормовое предупреждение на 24 июля, передает Zakon.kz.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный, восточный при грозе, порывы 15-20 м/с. В Уральске днем – гроза, град.

Ночью на западе, в центре, днем на севере, в центре Актюбинской области – гроза. Ветер северо-восточный, восточный при грозе, порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара +35°C. В Актобе днем ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.

В центре Кызылординской области – пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный в центре области, 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара +44°C. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде временами ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный, порывы 18 м/с. Днем – сильная жара +41°C. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в центре Костанайской области – высокая пожарная опасность.

На северо-западе Мангистауской области – сильный дождь. На севере, западе, востоке области – гроза, град. Ветер северный, северо-западный, на севере, юге области, 15-20 м/с. В Актау – гроза, град.

Ночью и утром на северо-западе Северо-Казахстанской области – туман. Ветер северо-западный днем на юго-востоке области, порывы 15-20 м/с.

Утром и днем в северной половине Восточно-Казахстанской области – гроза, град, шквал. Ветер западный, северо-западный утром и днем в северной половине области, 15-20 м/с, порывы 25 м/с. В Усть-Каменогорске днем – гроза. Ветер западный, северо-западный днем, при грозе порывы 15-20 м/с.

На севере, северо-западе Абайской области – гроза, град. Ветер западный, северо-западный на севере, северо-западе, в центре области, 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с. На юге области – сильная жара +35°C. В Семее днем – гроза. Ветер западный, северо-западный утром и днем, порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Павлодарской области – гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Павлодаре утром и днем – гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

Днем на большей части Алматинской области – очень сильная жара +40-43°C. Днем в Конаеве – очень сильная жара +40-43°C. Днем в Алматы – сильная жара +36-38°C.

Днем на севере, востоке Жетысуской области сохраняется очень сильная жара +41-43°C.

В Талдыкоргане днем сохраняется сильная жара +36-38°C.

Днем на западе, юге Жамбылской области сохраняется очень сильная жара +44°C. В Таразе днем сохраняется очень сильная жара +41-43°C.