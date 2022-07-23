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Токаев прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию

президент РК Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Хранителя двух святынь – короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда с официальным визитом прибыл в Джидду, передает Zakon.kz.

Как сообщает Акорда, в аэропорту президента Казахстана встретили советник короля, губернатор провинции Мекка Фейсал Халид бен Абдулазиз, а также министр охраны окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Саудовской Аравии Абдурахман Аль-Фадли.

23 и 24 июля планируется проведение ряда встреч с высшим руководством и деловыми кругами Королевства Саудовская Аравия.

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Токаев Касым-Жомарт Саудовская Аравия
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