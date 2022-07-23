Токаев прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию

Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Хранителя двух святынь – короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда с официальным визитом прибыл в Джидду, передает Zakon.kz.

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