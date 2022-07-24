Жителей греческого острова эвакуируют из-за крупного лесного пожара

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Пожар начался в горных лесах на востоке острова Лесбос, а затем распространился почти до пляжного курорта Ватера, передает Zakon.kz

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