Жителей греческого острова эвакуируют из-за крупного лесного пожара
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Пожар начался в горных лесах на востоке острова Лесбос, а затем распространился почти до пляжного курорта Ватера, передает Zakon.kz
Как сообщает News.am, сгорели несколько домов.
Ватера, песчаный пляж длиной 8 км в южной части Лесбоса, является популярной туристической достопримечательностью.
Ранее за два дня лесной пожар в пригороде Афин уничтожил более 2 тыс. га леса. Сообщалось об одном погибшем и около 30 пострадавших.
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