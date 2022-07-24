Вторые сутки ищут тело девочки, утонувшей в Жамбылской области

Поиски девочки 2015 года рождения начались 23 июля. Дедушка с внучкой купались в необорудованном месте, сообщает Zakon.kz.

Семилетняя девочка утонула со своим дедушкой 23 июля, сообщает ДЧС Жамбылской области.

Позже в Жамбылском районе при въезде в село Жасоркен в реке Талас очевидцы обнаружили и извлекли тело мужчины 1961 года рождения.

Три расчета спасателей оперативно-спасательного отряда возобновили поиски 24 июля в 05:30. Водолазы осматривают водную часть реки. 74 человека личного состава проходят вдоль береговых линий.