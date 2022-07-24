Диетолог раскрыла опасность обезжиренных продуктов

Потребитель может думать, что обезжиренные продукты являются диетическими. Однако жиры чрезвычайно необходимы для качественной работы организма, сообщает Zakon.kz.

Человек, который отдает предпочтение обезжиренным продуктам, рискует съесть гораздо больше. При этом пищевые добавки и усилители вкуса нанесут организму больше вреда, чем жир, сбивая обменные процессы. Об этом URA.RU рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Идет обманка. Потребитель думает, что если продукт обезжиренный, то он диетический. Человек с легкой душой может съесть даже больше, чем с обычной жирностью. Но, по сути, он никакой не диетический, а абсолютно такой же. Обезжиренный продукт может принести даже больше вреда. Елена Соломатина

Диетолог отметила, что производители с помощью добавок пытаются сделать свой продукт без жира вкуснее и привлекательнее.

Если это молочный продукт или майонез, то кладут сахар и искусственные стимуляторы. Они обманывают мозг, что это качественный продукт, но сам организм не получает ничего полезного. Лучше бы он жир получил. Он бы, по крайней мере, пошел на строительство и энергию. А так он получит консерванты, которые вообще никуда не пойдут. Они будут только сбивать обменные процессы. Елена Соломатина

Врач подчеркнула, что отказываться от жира полностью нельзя, потому что он входит в состав клеточных мембран миелиновой оболочки нервов. Из него синтезируются стероидные и половые гормоны. Мозгу нужен жир, без него не происходит деление клеток.