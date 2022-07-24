Мы должны приветствовать большие зарубежные инвестиции в нашу страну – эксперт

Почему визит президента Касым-Жомарта Токаева в Саудовскую Аравию имеет для Казахстана особое значение, прокомментировал советник председателя Совета директоров АО Nomad Life Insurance по инвестиционному блоку Нургали Нурмахамбетов, сообщает Zakon.kz.

Саудовская Аравия – крупнейший игрок на Ближнем Востоке и во всей Азии. Долгосрочное сотрудничество с такой страной является важной целью для любой страны мира. К тому же в текущий момент, когда возросли риски продовольственного кризиса, арабские страны находятся в поисках надежного партнера в данном вопросе, считает эксперт.

Новость по теме Инвесторы Саудовской Аравии заинтересованы в казахстанском аграрном секторе

Почему выбран Казахстан? По мнению Нургали Нурмахамбетова, «во-первых, Казахстан относится к дружественным странам. Во-вторых, у нас достаточно долгие стабильные связи, по крайней мере, на политическом уровне».

К тому же мы одна из немногих стран с существенным мусульманским населением, обладающих возможностями по выращиванию зерновых и иных продовольственных продуктов практически в глобальном масштабе. Нужны лишь серьезные инвестиции. А с инвестициями в арабских странах как раз-таки полный порядок. Это очень хорошие долгосрочные инвесторы. Наверное, самые лучшие в мире. Поэтому они присутствуют во всех крупных экономиках, у них нет никаких препятствий при осуществлении крупных инвестиций вследствие их высокой репутации. Для них сейчас ключевым вопросом является продовольственная безопасность. В мире эта проблема только нарастает, скоро подобная проблема может возникнуть в таких огромных странах, как Китай и Индия. Нургали Нурмахамбетов

В 2023-2024 годы продовольственный кризис будет нарастать, и необходимость увеличения поставок из нашей страны с участием в капитале арабских инвестиций будет главной силой в росте торгово-экономических отношений, считает эксперт.

К тому же логистика и транспорт в Казахстане также требуют больших инвестиций и помощи. Логистические проблемы сегодня стоят особым вопросом для нашей страны. Практически все товары приходили из России или через Россию. Отсутствие традиционных маршрутов привело к удорожанию всех товаров народного потребления, которые мы завозим. Чтобы улучшить ситуацию, необходимо много средств, нужна помощь. И тут как раз пригодился бы опыт наших арабских друзей. Нургали Нурмахамбетов

Увеличение потока транзитных пассажиров и туристов практически привело к коллапсу транспортную систему Казахстана. Авиакомпания Air Astana испытывает постоянные трудности вследствие отсутствия соответствующих мощностей.

Говоря об этом, эксперт подчеркнул, что «дальше поток будет увеличиваться, что приведет к еще большим проблемам. Нужны помощь и большие инвестиции».

Руководство Казахстана сейчас оперативно пытается решить данные проблемы, и помощь со стороны таких богатых и авторитетных стран, как Катар и Саудовская Аравия, нам не помешает. Мы должны приветствовать большие зарубежные инвестиции в нашу страну, особенно в тех отраслях, которые всегда были отстающими, но вроде очень важными для национальной безопасности. К таким, безусловно, относится аграрный сектор. После того, как наконец-то ликвидировали НУХ «КазАгро», известный под названием «черная дыра», поскольку сколько денег не вкладывай, все равно куда-то исчезают, у всех был большой вопрос, что теперь будет с «аграркой». Нургали Нурмахамбетов

Поездки главы государства в Катар и Саудовскую Аравию дали нам ответ: будем сеять и жать своими силами, но на деньги арабских инвесторов. И не только арабских. По мнению эксперта, по многим признакам большой продовольственный кризис намечается в Китае, вследствие чего, скорее всего, осенью от руководства КНР мы увидим огромный пакет инвестиций в тот же аграрный сектор.

Как я уже отметил, продовольственный кризис в мире ожидается именно в 2023-2024 годы, и арабские лидеры начали искать страну близкую, дружественную и имеющую возможность выращивать много продовольствия, особенно зерновых. В пустыне, как вы понимаете, много не вырастишь. Также непонятно, что будет в России и Украине. Не будем забывать про Иран и Индию. Нургали Нурмахамбетов

На взгляд эксперта, в ближайшие годы нас, похоже, вперед будут тащить именно наиболее отсталые отрасли – аграрный сектор, туризм, логистика и промышленное производство.

Промышленное производство начинает активно открываться, но нужны специалисты здесь и сейчас, убежден советник. Надежда лишь на миграцию от северного соседа.

Что касается туризма, спикер выразил мнение, что своих сил будет достаточно. Единственное, нужно обеспечить безопасность, стандарты и логистику.