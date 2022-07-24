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Токаев высоко оценил деятельность Организации исламского сотрудничества

президент РК Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества Хиссейном Брахимом Тахой, передает Zakon.kz.

Как сообщает Акорда, в ходе встречи собеседники обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, а также перспективам развития более тесного сотрудничества между Казахстаном и Организацией исламского сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил деятельность ОИС как инклюзивной платформы для содействия сотрудничеству в политическом, социально-экономическом, экологическом и гуманитарном измерениях.

Саудовская Аравия

Фото: akorda.kz

Глава государства, с удовлетворением отметив развитие взаимодействия с Организацией исламского сотрудничества, подтвердил приверженность Казахстана дальнейшему расширению сотрудничества с мусульманскими странами в рамках Организации.

В завершение беседы президент пригласил Хиссейна Брахима Таху принять участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий. Этот форум пройдет осенью в столице Казахстана.

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