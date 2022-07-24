Жители Семея спасли тонущего человека

Инцидент произошел на реке Иртыш. 39-летний мужчина находился в воде и не подавал признаков жизни, передает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС Восточно-Казахстанской области, пострадавшего заметили местные жители Сергей Фоминых и Ержан Жангиров. Они вытащили тонущего человека из воды и оказали ему первую медицинскую помощь.

Однако сразу прийти в сознание мужчина не смог.

К Фоминых и Жангирову подоспел Виктор Глинский, который проводил реанимационные действия. После четырех попыток мужчина пришел в себя и его передали врачам скорой помощи, – говорится в сообщении.

Как оказалось, пострадавший с другом купался на необорудованном для отдыха пляже. Затем в какой-то момент потерял сознание и едва не утонул.

ДЧС ВКО рекомендует строго соблюдать правила поведения у воды: