Две новые части «Мстителей» анонсировала Marvel
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Неизвестно, кто выступит режиссером новых частей «Мстителей», а также кто сыграет главные роли. Кроме этого, стало известно о перезагрузке «Фантастической четверки», передает Zakon.kz.
Глава студии Marvel Кевин Файги анонсировал выход фильмов «Мстители: Династия Канга» и «Мстители: Секретные войны», сообщает Deadline.
Две кинокартины завершат шестую фазу кинематографической вселенной.
Фильм «Мстители: Династия Канга» выйдет 2 мая 2025 года. Ожидается, что он будет сконцентрирован на борьбе главных героев с суперзлодеем Кангом Завоевателем.
Следующую картину «Мстители: Секретные войны» планируется выпустить 7 ноября 2025 года.
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