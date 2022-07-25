Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Две новые части «Мстителей» анонсировала Marvel

Мстители новые фильмы Фото: pixabay
Неизвестно, кто выступит режиссером новых частей «Мстителей», а также кто сыграет главные роли. Кроме этого, стало известно о перезагрузке «Фантастической четверки‎», передает Zakon.kz.

Глава студии Marvel Кевин Файги анонсировал выход фильмов «Мстители: Династия Канга» и «Мстители: Секретные войны», сообщает Deadline.

Две кинокартины завершат шестую фазу кинематографической вселенной.

Фильм «Мстители: Династия Канга» выйдет 2 мая 2025 года. Ожидается, что он будет сконцентрирован на борьбе главных героев с суперзлодеем Кангом Завоевателем.

Следующую картину «Мстители: Секретные войны» планируется выпустить 7 ноября 2025 года.

Данияр Кунафин
США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Спад жары, сильные дожди и град – какой будет погода в Казахстане в выходные
Спад жары, сильные дожди и град – какой будет погода в Казахстане в выходные
Эмбер Херд, Джонни Депп, иск, суд
Джонни Депп вновь подал иск против Эмбер Херд
знаки зодиака, украшения
Кардинально изменят жизнь: названы украшения для знаков зодиака
многодетная семья, матери, дети, проблемы, Казахстан
Специалисты назвали причины феномена многодетности в Казахстане
Отношения
Как женщине выйти из абьюзивных отношений, рассказал психолог
открытие фирма
Переезд компаний из России в Казахстан: в Алматы открылось новое производство
разрушают свои и чужие семьи, знаки зодиака, топ-3
Разрушают свои и чужие семьи: астрологи назвали Топ-3 знаков зодиака
торги на бирже
Курсы валют на 23-24 июля 2022 года
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления