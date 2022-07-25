Две новые части «Мстителей» анонсировала Marvel

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Неизвестно, кто выступит режиссером новых частей «Мстителей», а также кто сыграет главные роли. Кроме этого, стало известно о перезагрузке «Фантастической четверки‎», передает Zakon.kz.

Глава студии Marvel Кевин Файги анонсировал выход фильмов «Мстители: Династия Канга» и «Мстители: Секретные войны», сообщает Deadline. Две кинокартины завершат шестую фазу кинематографической вселенной. Фильм «Мстители: Династия Канга» выйдет 2 мая 2025 года. Ожидается, что он будет сконцентрирован на борьбе главных героев с суперзлодеем Кангом Завоевателем. Следующую картину «Мстители: Секретные войны» планируется выпустить 7 ноября 2025 года.

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