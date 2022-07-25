Сооснователь Google развелся с женой из-за Илона Маска

Соучредитель Google Сергей Брин подал на развод после того, как узнал, что его жена изменила ему с главой Tesla и SpaceX Илоном Маском, сообщает Zakon.kz.

Как выяснил Wall Street Journal, основатель Tesla завел интрижку с женой Брина Николь Шэнэхэн в прошлом году.

Хоть Николь и Сергей, как утверждается, были разлучены на тот момент, они продолжали жить вместе.

Брин подал на развод в январе, сославшись на «непримиримые разногласия». Это случилось через несколько недель после того, как Сергей узнал, что Шэнэхэн крутит роман с Маском, говорят источники издания.

Стороны конфликта отказались комментировать эту информацию.