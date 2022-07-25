«По надуманным причинам»: ОПГ вымогала деньги у бизнесменов в Актобе

У предпринимателей в Актобе преступная группа вымогала деньги. Их задержали, начато досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.

Группа из шести человек с внешними признаками деструктивных течений, прикрываясь религией, по надуманным причинам неоднократно вымогала денежные средства у жителей Актобе. Пресс-служба ДП Актюбинской области

Как отметили в ведомстве, в ходе проведения оперативных мероприятий подозреваемые были задержаны с поличным и водворены в ИВС УП Актобе.

По данным фактам начаты досудебные расследования по ст. 194, ч. 2 УК РК «Вымогательство», проводится следствие и проверяется причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений. Пресс-служба ДП Актюбинской области

Санкция данной статьи, по уточнению стражей порядка, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества.