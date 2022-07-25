Солидный приз: мешок сахара разыграли на тое
Фото: freepik
В Казнете распространяют видео с празднования в одном из ресторанов Казахстана. Главным призом конкурса стал 25-килограммовый мешок сахара, сообщает Zakon.kz.
На мероприятии решили сыграть в лото. Счастливым победителем стала обладательница 36-го номера.
Комментаторы с юмором отнеслись к конкурсу:
повезло, теперь в очереди не надо драться за сахар;
самый лучший подарок!
красавчики! Сахар сейчас как золото;
от смеха плакать хочется. Но мы молодцы. Смех продлевает жизнь. Прорвемся.
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