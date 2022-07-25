Солидный приз: мешок сахара разыграли на тое

Фото: freepik

В Казнете распространяют видео с празднования в одном из ресторанов Казахстана. Главным призом конкурса стал 25-килограммовый мешок сахара, сообщает Zakon.kz.

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