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Солидный приз: мешок сахара разыграли на тое

розыгрыш той Фото: freepik
В Казнете распространяют видео с празднования в одном из ресторанов Казахстана. Главным призом конкурса стал 25-килограммовый мешок сахара, сообщает Zakon.kz.

На мероприятии решили сыграть в лото. Счастливым победителем стала обладательница 36-го номера.

Комментаторы с юмором отнеслись к конкурсу:

  • повезло, теперь в очереди не надо драться за сахар;

  • самый лучший подарок!

  • красавчики! Сахар сейчас как золото;

  • от смеха плакать хочется. Но мы молодцы. Смех продлевает жизнь. Прорвемся.

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Анастасия Московчук
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