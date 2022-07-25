Продажи новых автомобилей сократились в мире

Росту автомобильной отрасли в мире препятствуют проблемы с поставками компонентов. Например, дефицит полупроводников и ограничения в Китае, связанные с политикой нулевой терпимости к COVID-19, передает Zakon.kz.

Продажи новых автомобилей в Европе по итогам июня составили чуть менее 1,1 млн единиц — на 16,8% меньше по сравнению с июнем прошлого года. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей, отрицательная динамика фиксируется 11-й месяц подряд, передает energyprom.kz.

Среди европейских стран по продажам новых автомобилей в июне 2022 года лидировала Германия: 224,6 тыс. авто — на 18,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Следом идет Франция: 171,1 тыс. авто — на 14,2% меньше, чем годом ранее. Замыкает тройку лидеров Великобритания, где была продана 141 тыс. новых автомобилей, сразу минус 24,3%, и это самый низкий показатель за июнь с 1996 года.

В соседней России продажи за год сократились сразу на 82%, составив в июне 2022 года всего 27,8 тыс. авто, в Беларуси — на 68%, до 1,1 тыс. машин.

В целом, по итогам первого полугодия продажи в Европе составили 5,6 млн новых автомобилей — на 13,7% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В России продажи упали на 57%, составив лишь 370,2 тыс. авто, в Беларуси — на 47,2%, до 11,9 тыс. машин.

В Казахстане ситуация в автомобильной отрасли выглядит получше. Так, продажи новых автомобилей в июне составили 11,9 тыс. единиц техники, что лишь на 1,1% меньше по сравнению с июнем 2021 года. Доля отечественных автомобилей выросла до 83,5% от общих продаж.

В целом за январь – июнь текущего года было продано 51,9 тыс. новых автомобилей, что всего на 8% меньше, чем за январь – июнь 2021 года.

В разрезе городов Казахстана более половины продаж новых автомобилей за июнь 2022 года пришлось лишь на три мегаполиса: Алматы (3 тыс. машин), Нур-Султан (2,5 тыс.) и Шымкент (1,4 тыс.). Значительные объемы продаж наблюдались также в Караганде (810 единиц) и Костанае (712 единиц).