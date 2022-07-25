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«Кайсар» сенсационно лидирует в Кубке Казахстана по футболу

Футбол Кубок Казахстана Фото: Instagram/fckaysar_official
Представитель Кызылординской области, футбольный клуб «Кайсар» идет без потерь в нынешнем розыгрыше Кубка Казахстана. После трех туров «Степные волки» одержали три победы во всех трех встречах, имея в своем активе 9 очков, сообщает Zakon.kz.

Сюрпризом выступления кызылординских футболистов является то, что команда «Кайсар» играет в первой лиге казахстанского футбольного первенства. Она одержала три победы над клубами из Премьер-лиги, последняя из которых случилась в Актау, где был переигран местный «Каспий» — 2:1.

Также без потерь очков в Кубке Казахстана идет еще один коллектив, действующий обладатель этого престижного трофея —«Кайрат». Алматинцы на своей арене были сильнее «Аксу» из Павлодара — 3:2.

Остальные результаты третьего тура Кубка Казахстана по футболу:

  • «Атырау» — «Ордабасы» – 1:4;

  • «Тараз» — «Актобе» – 0:0;

  • «Туран» — «Астана» – 1:1;

  • «Акжайык» — «Кызыл-Жар» – 1:0;

  • «Жетысу» — «Шахтер»– 0:0;

  • «Тобол» — «Мактаарал» – 1:4.

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Куандык Шынасилов
Казахстан
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