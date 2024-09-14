"Женис" взял реванш у "Кайсара" в 20-м туре КПЛ
Фото: Instagram/jenisfk.kz
Футбольный клуб "Женис" из Астаны 14 сентября одержал минимальную победу над кызылординским "Кайсаром" в матче 20-го тура Казахстанской Премьер-лиги (КПЛ), сообщает Zakon.kz.
Как пишет sportarena.kz, единственный гол в поединке забил грузинский форвард "Жениса" Георгий Панцулая на 34-й минуте.
Этот результат позволил столичной команде взять реванш за поражение от "Кайсара" в первом круге, когда "Женис" уступил с таким же счетом 0:1 на выезде. Для астанчан это первая победа с апреля, когда они обыграли "Туран" в пятом туре чемпионата.
Несмотря на успех, "Женис" остается на 12-м месте в турнирной таблице КПЛ.
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