"Женис" взял реванш у "Кайсара" в 20-м туре КПЛ

Футбольный клуб "Женис" из Астаны 14 сентября одержал минимальную победу над кызылординским "Кайсаром" в матче 20-го тура Казахстанской Премьер-лиги (КПЛ), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, единственный гол в поединке забил грузинский форвард "Жениса" Георгий Панцулая на 34-й минуте.

Этот результат позволил столичной команде взять реванш за поражение от "Кайсара" в первом круге, когда "Женис" уступил с таким же счетом 0:1 на выезде. Для астанчан это первая победа с апреля, когда они обыграли "Туран" в пятом туре чемпионата.

Несмотря на успех, "Женис" остается на 12-м месте в турнирной таблице КПЛ​.