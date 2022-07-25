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Нурбол Нурсагатов стал заместителем акима Абайской области

назначение Фото: пресс-служба акимата Абайской области
Заместителем акима Абайской области назначен Нурбол Нурсагатов. Ранее он возглавлял акиматы районов Байконур и Алматы в Нур-Султане, передает Zakon.kz.
По согласованию с Администрацией президента распоряжением акима области Абай Нурлана Уранхаева заместителем акима назначен Нурбол Нурсагатов, – говорится в сообщении пресс-службы акимата области.

Нурбол Нурсагатов окончил Карагандинский университет имени Букетова и Казахский автомобильно-дорожный институт имени Гончарова.

Работал в Комитете по делам строительства Министерства индустрии и торговли Казахстана. Был заместителем руководителя столичного управления строительства. Занимал должность заместителя председателя Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства.

С 2014 по 2019 год работал руководителем Управления транспорта и автомобильных дорог акимата Восточно-Казахстанской области, Управления строительства акимата города Алматы, Управления охраны окружающей среды акимата Нур-Султана.

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Ирина Лукичева
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