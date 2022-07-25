Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Сотни грузовиков застряли на границе Казахстана с Китаем

Сотни грузовиков застряли на границе Казахстана с Китаем Фото: Zakon.kz
В акимате Жетысуской области прокомментировали скопление грузового транспорта на таможенном посту «Алаколь», сообщает Zakon.kz.

Как отметили в акимате, вопрос решится в ближайшие два-три дня. Для этого принимаются все необходимые меры. В ближайшем будущем рассматривается возможность внедрения электронной очереди.

В связи с большим потоком автотранспорта в направлении Китая на таможенном посту «Алаколь» образовалась пробка из большегрузов. Помимо казахстанских, большую часть здесь составляет российский и белорусский автотранспорт. Для решения всех возникающих вопросов на месте работает специально созданный оперативный штаб.Пресс-служба акимата Жетысуской области

По информации акимата, если раньше грузопоток составлял 10-15 грузовиков в день, то сейчас показатель вырос в несколько раз. В связи с этим были привлечены дополнительные сотрудники, а также продлен рабочий день с 08:00 до 20:00 при шестидневной рабочей неделе.

До этого пункт работал до 17:00, увеличили время на 3 часа. Также увеличили количество специалистов по сканированию и проверке документов. В общей сложности сейчас работает 31 человек. С понедельника прибавится еще восемь сотрудников. Сейчас границу пересекает 100 грузовиков в день. Мы ускоряем время осмотра каждого автомобиля. Руководитель областного департамента государственных доходов Талгат Козыбеков

На пункте пропуска сейчас находится свыше 500 автотранспортных средств. Они пройдут проверку в ближайшие два-три дня. Процесс находится на особом контроле.

На месте работает оперативный штаб из числа сотрудников таможенной и пограничной службы, транспортной прокуратуры, полиции и местных исполнительных органов. Мы провели заседание оперативного штаба, где подробно рассмотрели возникшие проблемы и пути их решения. Для урегулирования вопросов очередности будут рассмотрены пути учета и оптимизации до формирования электронной очереди. Аким Алакольского района Алмас Абдинов

По анализу таможенных органов, за последнее время поток большегрузов увеличился почти на 50%. Ожидается и дальнейший рост потока автотранспортных средств в пункте «Достык – Алашанькоу».

Сейчас ведется активная работа по расширению пропускной способности: в июне текущего года началось строительство нового пункта пропуска. Он позволит перемещать туда и обратно порядка 1200 автотранспортных средств в сутки. Запланированные сроки строительства – полтора года. Пресс-служба акимата Жетысуской области

Читайте также

Нурбол Нурсагатов стал заместителем акима Абайской области

Воду, орошение и мелиорацию сельхозземель обсудили в Алматинской области

Школьники Мангистау защитили честь страны на международных олимпиадах

Анастасия Стативкина
Область Жетісу Казахстан Китай
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Спад жары, сильные дожди и град – какой будет погода в Казахстане в выходные
Спад жары, сильные дожди и град – какой будет погода в Казахстане в выходные
Брин развелся с женой из-за Илона Маска
Сооснователь Google развелся с женой из-за Илона Маска
Эмбер Херд, Джонни Депп, иск, суд
Джонни Депп вновь подал иск против Эмбер Херд
многодетная семья, матери, дети, проблемы, Казахстан
Специалисты назвали причины феномена многодетности в Казахстане
знаки зодиака, украшения
Кардинально изменят жизнь: названы украшения для знаков зодиака
Коронавирус Казахстан 24 июля
Небольшой спад заболевания COVID-19 за сутки выявили в Казахстане
Мекка хадж
Токаев совершил малый хадж в Мекке
Шымкент ребенок кома
Трехлетний малыш упал в бассейн в Шымкенте: он в коме
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления