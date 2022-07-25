Сотни грузовиков застряли на границе Казахстана с Китаем

В акимате Жетысуской области прокомментировали скопление грузового транспорта на таможенном посту «Алаколь», сообщает Zakon.kz.

Как отметили в акимате, вопрос решится в ближайшие два-три дня. Для этого принимаются все необходимые меры. В ближайшем будущем рассматривается возможность внедрения электронной очереди.

В связи с большим потоком автотранспорта в направлении Китая на таможенном посту «Алаколь» образовалась пробка из большегрузов. Помимо казахстанских, большую часть здесь составляет российский и белорусский автотранспорт. Для решения всех возникающих вопросов на месте работает специально созданный оперативный штаб. Пресс-служба акимата Жетысуской области

По информации акимата, если раньше грузопоток составлял 10-15 грузовиков в день, то сейчас показатель вырос в несколько раз. В связи с этим были привлечены дополнительные сотрудники, а также продлен рабочий день с 08:00 до 20:00 при шестидневной рабочей неделе.

До этого пункт работал до 17:00, увеличили время на 3 часа. Также увеличили количество специалистов по сканированию и проверке документов. В общей сложности сейчас работает 31 человек. С понедельника прибавится еще восемь сотрудников. Сейчас границу пересекает 100 грузовиков в день. Мы ускоряем время осмотра каждого автомобиля. Руководитель областного департамента государственных доходов Талгат Козыбеков

На пункте пропуска сейчас находится свыше 500 автотранспортных средств. Они пройдут проверку в ближайшие два-три дня. Процесс находится на особом контроле.

На месте работает оперативный штаб из числа сотрудников таможенной и пограничной службы, транспортной прокуратуры, полиции и местных исполнительных органов. Мы провели заседание оперативного штаба, где подробно рассмотрели возникшие проблемы и пути их решения. Для урегулирования вопросов очередности будут рассмотрены пути учета и оптимизации до формирования электронной очереди. Аким Алакольского района Алмас Абдинов

По анализу таможенных органов, за последнее время поток большегрузов увеличился почти на 50%. Ожидается и дальнейший рост потока автотранспортных средств в пункте «Достык – Алашанькоу».