В КГД отреагировали на жалобу о десятках фур, застрявших на границе Казахстана с Китаем

Комитет государственных доходов Министерства финансов РК прокомментировал информацию касательно простаивания грузовых автомобилей на таможенном посту Нур Жолы, сообщает Zakon.kz.

В КГД отметили, что на сегодняшний день для недопущения физического скопления грузовых автомашин по всей внешней границе успешно функционирует электронная очередь CarGoRuqsat.

"В свою очередь, Комитет государственных доходов сообщает, что на таможенном посту Нур Жолы скопления автотранспортных средств отсутствуют. В целях увеличения товарооборота и пропускной способности, таможенный пост Нур Жолы переведен на круглосуточный режим работы. Также в Комитете госдоходов сообщили, что в целом, по всей границе с КНР, скопления автотранспортных средств отсутствует, все таможенные посты работают в штатном режиме". Пресс-служба КГД МФ РК

Также отмечается, что в соответствии с действующим законодательством, в целях проверки и получения сведений о товарах, в случаях наличия подозрений на риски недостоверного декларирования, таможенные органы обязаны осуществлять контроль в отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза.





"Одной из мер контроля, являются досмотры, которые назначаются в случаях наличия рисков нахождения в транспортных средствах товаров, незаявленных в сопроводительных документах и осуществляются в порядке очередности", – резюмируется в сообщении.

Ранее сообщалось, что десятки фур с товарами казахстанских граждан более 11 дней стоят на границе с Китаем из-за проблем с таможенным оформлением на посту Нур Жолы.