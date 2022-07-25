Жара до 45 градусов: прогноз погоды на 3 дня в Казахстане

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В РГП «Казгидромет» предоставили прогноз погоды в Казахстане на 26-28 июля. По прогнозу синоптиков, ожидается очень сильная жара, сообщает Zakon.kz.

26 июля на западе, 27-28 июля на северо-западе, севере страны пройдут сильные дожди, сопровождающиеся грозами, шквалистым ветром, градом. РГП «Казгидромет» На большей части Казахстана сохраняется очень высокая температура воздуха: в дневные часы в западных регионах республики ожидается повышение температуры воздуха от +25...+35°С до +30...+40°С; на северо-западе, севере страны – постепенное понижение температуры воздуха днем от +30...+35°С до +20...+30°С;

в центре Казахстана будет отмечаться небольшой спад жары с +30...+38 °С до +27...+35°С;

в восточных областях страны прогнозируется повышение температуры воздуха от +22...+32°С до +27...+38°С;

на юге, юго-востоке Казахстана сохраняется очень сильная жара +40...+45°С. Читайте также МВД планирует внести изменения в правила оборота гражданского и служебного оружия Два новых праздника появятся в Казахстане Банкам разрешили вывозить российские рубли из Казахстана

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