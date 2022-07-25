Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Жара до 45 градусов: прогноз погоды на 3 дня в Казахстане

Жара до 45 градусов: прогноз погоды на 3 дня в Казахстане Фото: pixabay
В РГП «Казгидромет» предоставили прогноз погоды в Казахстане на 26-28 июля. По прогнозу синоптиков, ожидается очень сильная жара, сообщает Zakon.kz.
26 июля на западе, 27-28 июля на северо-западе, севере страны пройдут сильные дожди, сопровождающиеся грозами, шквалистым ветром, градом. РГП «Казгидромет»

На большей части Казахстана сохраняется очень высокая температура воздуха:

  • в дневные часы в западных регионах республики ожидается повышение температуры воздуха от +25...+35°С до +30...+40°С;

  • на северо-западе, севере страны – постепенное понижение температуры воздуха днем от +30...+35°С до +20...+30°С;

  • в центре Казахстана будет отмечаться небольшой спад жары с +30...+38 °С до +27...+35°С;

  • в восточных областях страны прогнозируется повышение температуры воздуха от +22...+32°С до +27...+38°С;

  • на юге, юго-востоке Казахстана сохраняется очень сильная жара +40...+45°С.

Читайте также

МВД планирует внести изменения в правила оборота гражданского и служебного оружия

Два новых праздника появятся в Казахстане

Банкам разрешили вывозить российские рубли из Казахстана

Анастасия Стативкина
Казгидромет Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Спад жары, сильные дожди и град – какой будет погода в Казахстане в выходные
Спад жары, сильные дожди и град – какой будет погода в Казахстане в выходные
Брин развелся с женой из-за Илона Маска
Сооснователь Google развелся с женой из-за Илона Маска
Эмбер Херд, Джонни Депп, иск, суд
Джонни Депп вновь подал иск против Эмбер Херд
многодетная семья, матери, дети, проблемы, Казахстан
Специалисты назвали причины феномена многодетности в Казахстане
знаки зодиака, украшения
Кардинально изменят жизнь: названы украшения для знаков зодиака
Коронавирус Казахстан 24 июля
Небольшой спад заболевания COVID-19 за сутки выявили в Казахстане
Мекка хадж
Токаев совершил малый хадж в Мекке
Шымкент ребенок кома
Трехлетний малыш упал в бассейн в Шымкенте: он в коме
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления