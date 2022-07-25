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Банкам разрешили вывозить российские рубли из Казахстана

Банкам разрешили вывозить рубли из РК Фото: pixabay
Правительство Казахстана приняло постановление от 18 июля 2022 года «О некоторых вопросах обеспечения финансовой стабильности Республики Казахстан», сообщает Zakon.kz.
Разрешить банкам второго уровня до 31 августа 2022 года вывоз из Республики Казахстан наличных российских рублей в пределах накопленного объема в кассах данных на 23:59 1 июля 2022 года, – говорится в документе.

Документ вводится в действие со дня его подписания.

В марте 2022 года глава государства подписал указ по ограничению вывоза из страны инвалюты в сумме, превышающей 10 тыс. долларов.

Как поясняли в Нацбанке, эта мера позволила снизить давление спекулятивного спроса на наличную иностранную валюту и нивелировать риски вывоза иностранной валюты из страны.

С июня запрет отменили на операции Нацбанка и вывоз аффинированного золота.

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