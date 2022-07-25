Вышел во двор: в ВКО пропал 3-летний малыш
Фото: pixabay
Накануне в селе Таврия Уланского района Восточного Казахстана пропал трехлетний мальчик. Полицейские, спасатели, волонтеры и неравнодушные жители всю ночь вели поиски, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы региональной полиции, с заявлением о пропаже обратился отец ребенка.
С его слов, ребенок как обычно вышел во двор, но спустя некоторое время пропал, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Пресс-служба ДП ВКО
Фото: пресс-служба ДП ВКО
На данный момент, по уточнению ведомства, развернута масштабная поисковая операция, территория села поделена на 16 секторов, каждый из которых тщательно отрабатывается в поисках пропавшего ребенка.
Фото: пресс-служба ДП ВКО
Всего задействован 621 человек (полицейские, военнослужащие Национальной гвардии, конная полиция, сотрудники акимата, ДЧС, волонтеры).
Фото: пресс-служба ДП ВКО
Кроме того, проводится осмотр местности с участием квадрокоптеров и вертолета.
Фото: пресс-служба ДП ВКО
Приметы ребенка: рост 90-100 см, худощавого телосложения, волосы темные прямые, глаза карие. Был одет в футболку зеленого цвета, кепку бело-голубого цвета, шорты зеленого цвета, кроссовки темно-синего цвета.Пресс-служба ДП ВКО
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