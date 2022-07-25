Вышел во двор: в ВКО пропал 3-летний малыш

Накануне в селе Таврия Уланского района Восточного Казахстана пропал трехлетний мальчик. Полицейские, спасатели, волонтеры и неравнодушные жители всю ночь вели поиски, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы региональной полиции, с заявлением о пропаже обратился отец ребенка.

С его слов, ребенок как обычно вышел во двор, но спустя некоторое время пропал, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Пресс-служба ДП ВКО

Фото: пресс-служба ДП ВКО

На данный момент, по уточнению ведомства, развернута масштабная поисковая операция, территория села поделена на 16 секторов, каждый из которых тщательно отрабатывается в поисках пропавшего ребенка.

Фото: пресс-служба ДП ВКО

Всего задействован 621 человек (полицейские, военнослужащие Национальной гвардии, конная полиция, сотрудники акимата, ДЧС, волонтеры).

Фото: пресс-служба ДП ВКО

Кроме того, проводится осмотр местности с участием квадрокоптеров и вертолета.

Фото: пресс-служба ДП ВКО