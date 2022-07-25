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Оказали ли антироссийские санкции влияние на казахстанцев

как повлияли российские санкции на казахстанцев Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Исследователи провели опрос среди жителей Казахстана всех возрастных групп и разного уровня достатка, чтобы выяснить – повлияли ли санкции против России на жизнь казахстанцев, передает Zakon.kz.

Центр социологических и маркетинговых исследований BISAM Central Asia в мае 2022 года провел опрос в нескольких городах Казахстана, а именно: в Алматы, Нур-Султане, Шымкенте, Актобе, Караганде, Костанае, Таразе и Усть-Каменогорске.

Чтобы выяснить, как повлияли санкции против России на жизнь казахстанцев, представители центра опросили тысячу респондентов в возрасте 18-65 лет. Мнение казахстанцев было собрано методом мобильного опроса (CAPI).

Лишь 5% опрошенных ответили, что санкции совсем не затронули Казахстан. Более половины респондентов пришли к выводу, что санкции, направленные против России, сильно затронули Казахстан. Менее 30% казахстанцев полагают, что антироссийские санкции сказались на жизни граждан и на экономике нашей страны, но не очень сильно, – отметили специалисты.

Исследователи выяснили, что оценка уровня влияния санкций очень сильно зависит от материального положения респондентов. Более всего пострадали самые бедные слои населения.

как российские санкции влияют на жизнь казахстанцев

Фото: Zakon.kz

В группе с низким доходом граждан, где у людей хватало денег только на питание, но на одежду и что-то еще уже не оставалось, посчитали влияние санкций «очень сильным» и «довольно сильным» – это почти три четверти респондентов. В группе со средним достатком, где граждане могут позволить себе приобретение бытовой техники без привлечения кредита – проголосовали около половины, а в самой высокодоходной группе (слой граждан, которые способны купить недвижимость на собственные средства) – лишь треть опрошенных.

По мнению специалистов, оценка влияния санкций существенно меньше у молодежи, чем у людей старших возрастов. Так, 50% опрошенных среди респондентов 18-35 лет считают влияние санкций на жизнь казахстанцев и экономику страны очень сильным и довольно сильным, в то время как в группе 46-55 лет этого мнения придерживаются 57%, а в группе 56-65 лет – 65%.

Как стало известно, женщины значительно чаще оценивают влияние санкций как «очень сильное» (23,7%) или «довольно сильное» (33%) по сравнению с мужчинами (19,4% и 28,4%, соответственно). Таким образом, санкции в большей мере почувствовали на себе те, кто больше занят хозяйством семьи.

Санкции против России и последующие связанные с ними кризисные явления в мировой экономике страны респонденты связали с конкретными изменениями в жизни и быту, которые они или их семьи ощутили на себе.

Так, 83% опрошенных отметили рост цен на продукты питания и 67% – на непродовольственные товары. Изменения на рынке труда, в стиле жизни и в социально-культурных возможностях ощутила гораздо меньшая, но достаточно значимая доля респондентов.

Как видим, санкции против России и связанные с ними кризисные явления в мировой экономике не просто коснулись Казахстана, но затронули почти каждую казахстанскую семью, – пришли к выводу исследователи.
Оксана Житникова
Россия Казахстан
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