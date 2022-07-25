Оказали ли антироссийские санкции влияние на казахстанцев

Исследователи провели опрос среди жителей Казахстана всех возрастных групп и разного уровня достатка, чтобы выяснить – повлияли ли санкции против России на жизнь казахстанцев, передает Zakon.kz.

Центр социологических и маркетинговых исследований BISAM Central Asia в мае 2022 года провел опрос в нескольких городах Казахстана, а именно: в Алматы, Нур-Султане, Шымкенте, Актобе, Караганде, Костанае, Таразе и Усть-Каменогорске.

Чтобы выяснить, как повлияли санкции против России на жизнь казахстанцев, представители центра опросили тысячу респондентов в возрасте 18-65 лет. Мнение казахстанцев было собрано методом мобильного опроса (CAPI).

Лишь 5% опрошенных ответили, что санкции совсем не затронули Казахстан. Более половины респондентов пришли к выводу, что санкции, направленные против России, сильно затронули Казахстан. Менее 30% казахстанцев полагают, что антироссийские санкции сказались на жизни граждан и на экономике нашей страны, но не очень сильно, – отметили специалисты.

Исследователи выяснили, что оценка уровня влияния санкций очень сильно зависит от материального положения респондентов. Более всего пострадали самые бедные слои населения.

Фото: Zakon.kz

В группе с низким доходом граждан, где у людей хватало денег только на питание, но на одежду и что-то еще уже не оставалось, посчитали влияние санкций «очень сильным» и «довольно сильным» – это почти три четверти респондентов. В группе со средним достатком, где граждане могут позволить себе приобретение бытовой техники без привлечения кредита – проголосовали около половины, а в самой высокодоходной группе (слой граждан, которые способны купить недвижимость на собственные средства) – лишь треть опрошенных.

По мнению специалистов, оценка влияния санкций существенно меньше у молодежи, чем у людей старших возрастов. Так, 50% опрошенных среди респондентов 18-35 лет считают влияние санкций на жизнь казахстанцев и экономику страны очень сильным и довольно сильным, в то время как в группе 46-55 лет этого мнения придерживаются 57%, а в группе 56-65 лет – 65%.

Как стало известно, женщины значительно чаще оценивают влияние санкций как «очень сильное» (23,7%) или «довольно сильное» (33%) по сравнению с мужчинами (19,4% и 28,4%, соответственно). Таким образом, санкции в большей мере почувствовали на себе те, кто больше занят хозяйством семьи.

Санкции против России и последующие связанные с ними кризисные явления в мировой экономике страны респонденты связали с конкретными изменениями в жизни и быту, которые они или их семьи ощутили на себе.

Так, 83% опрошенных отметили рост цен на продукты питания и 67% – на непродовольственные товары. Изменения на рынке труда, в стиле жизни и в социально-культурных возможностях ощутила гораздо меньшая, но достаточно значимая доля респондентов.

Как видим, санкции против России и связанные с ними кризисные явления в мировой экономике не просто коснулись Казахстана, но затронули почти каждую казахстанскую семью, – пришли к выводу исследователи.