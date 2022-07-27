Полгода спустя: как изменилось отношение казахстанцев к январским событиям
В качестве вариантов ответа Центр социологических и маркетинговых исследований BISAM Central Asia выбрал наиболее распространенные версии.
Ответы 1000 респондентов в 17 городах Казахстана выглядят следующим образом:
Фото: Zakon.kz
Очевидно, лидером остается версия «попытка государственного переворота», однако число ее сторонников по сравнению с другими вариантами изменилось в наибольшей степени: снизилось на 13%.
Заметен рост доли сторонников «конспирологических» толкований – «происки некоторых зарубежных стран, внешних сил», «мирный политический протест, сорванный специально организованной провокацией». В то же время возросло число тех, кто ассоциирует январские события, прежде всего, с разгулом преступности, бандитизма и мародерства.
Снизилось число считающих их «стихийным выражением массовых недовольств». Меньше всего сторонников как было, так и осталось у версии «акт международного терроризма».
Показательно возросло количество людей, затруднившихся выразить свое мнение.
Вместе с тем в последнее время больший интерес, чем январские события, у соотечественников вызывает российско-украинский конфликт. Если о сильном или заметном влиянии на их жизнь первых заявили 44% респондентов, то сильное или заметное влияние второго ощутили 53% опрошенных.
Фото: Zakon.kz