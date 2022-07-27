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Полгода спустя: как изменилось отношение казахстанцев к январским событиям

Беспорядки Фото: Zakon.kz
Жителям страны было предложено ответить на вопрос, как беспорядки воспринимались в момент, когда они происходили, и как они видятся по прошествии времени, передает Zakon.kz.

В качестве вариантов ответа Центр социологических и маркетинговых исследований BISAM Central Asia выбрал наиболее распространенные версии.

Ответы 1000 респондентов в 17 городах Казахстана выглядят следующим образом:

Ответы респондентов

Фото: Zakon.kz

Очевидно, лидером остается версия «попытка государственного переворота», однако число ее сторонников по сравнению с другими вариантами изменилось в наибольшей степени: снизилось на 13%.

Заметен рост доли сторонников «конспирологических» толкований – «происки некоторых зарубежных стран, внешних сил», «мирный политический протест, сорванный специально организованной провокацией». В то же время возросло число тех, кто ассоциирует январские события, прежде всего, с разгулом преступности, бандитизма и мародерства.

Снизилось число считающих их «стихийным выражением массовых недовольств». Меньше всего сторонников как было, так и осталось у версии «акт международного терроризма».

Показательно возросло количество людей, затруднившихся выразить свое мнение.

Вместе с тем в последнее время больший интерес, чем январские события, у соотечественников вызывает российско-украинский конфликт. Если о сильном или заметном влиянии на их жизнь первых заявили 44% респондентов, то сильное или заметное влияние второго ощутили 53% опрошенных.

Ответы респондентов

Фото: Zakon.kz

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